За сутки еще 480 российских солдат отправились на "концерт Кобзона". Стоит отметить, что это количество ориентировочно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия и подсчет осложнен.
Читайте также ВСУ уничтожили еще 590 россиян в сутки: потери врага по состоянию на 28 ноября
За минувшие сутки украинским воинам удалось уничтожить два российских самолета. Кроме того, украинские защитники обезвредили еще три российских танка и две артиллерийские системы.
Потери врага по состоянию на 29 ноября
- танков – 2 911 (+3),
- боевых бронированных машин – 5 866 (+5),
- артиллерийских систем – 1901 (+2),
- РСЗО – 395,
- средств ПВО – 209,
- самолетов – 280 (+2),
- вертолетов – 261,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555,
- крылатых ракет – 531,
- кораблей /катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4423 (+7),
- специальной техники – 163.
На Луганщине ликвидировали подразделение россиян
В Генштабе ВСУ 28 ноября сообщили о ликвидации одного из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области. За прошедшую неделю эта вражеская группировка потеряла до 70% личного состава благодаря украинской армии.
Кроме того, вблизи Бабиного в Херсонской области ВСУ поразили пункт управления россиян и уничтожили до 5 единиц военной техники. Также есть погибшие и раненые оккупанты, но по ним информация уточняется.
Силами обороны был поврежден железнодорожный мост вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области. В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты использовали мост для доставки вооружения и военной техники.
Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео