За сутки еще 480 российских солдат отправились на "концерт Кобзона". Стоит отметить, что это количество ориентировочно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия и подсчет осложнен.

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За минувшие сутки украинским воинам удалось уничтожить два российских самолета. Кроме того, украинские защитники обезвредили еще три российских танка и две артиллерийские системы.

Потери врага по состоянию на 29 ноября

танков – 2 911 (+3),

боевых бронированных машин – 5 866 (+5),

артиллерийских систем – 1901 (+2),

РСЗО – 395,

средств ПВО – 209,

самолетов – 280 (+2),

вертолетов – 261,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555,

крылатых ракет – 531,

кораблей /катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4423 (+7),

специальной техники – 163.

На Луганщине ликвидировали подразделение россиян

В Генштабе ВСУ 28 ноября сообщили о ликвидации одного из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области. За прошедшую неделю эта вражеская группировка потеряла до 70% личного состава благодаря украинской армии.

Кроме того, вблизи Бабиного в Херсонской области ВСУ поразили пункт управления россиян и уничтожили до 5 единиц военной техники. Также есть погибшие и раненые оккупанты, но по ним информация уточняется.

Силами обороны был поврежден железнодорожный мост вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области. В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты использовали мост для доставки вооружения и военной техники.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео