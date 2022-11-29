Какая ситуация по всем направлениям фронта – сообщил Генеральный штаб ВСУ. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий на 29 ноября.
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За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области.
Враг нанес 9 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Какая сейчас ситуация на фронте
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
- На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина Буда, Нововолодимировка, Рожковичи Сумской области.
- На Слобожанском направлении обстрелы из минометов и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.
- На Купянском направлении противник держит оборону ранее занятых рубежей. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Бологовка, Каменка, Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.
- На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Торское Донецкой области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневого поражения из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Новогоровка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
- На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны Украины и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения. Ракетные удары врага получила гражданская инфраструктура города Днепр.
- На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе города Херсона.
Карта боевых действий на 29 ноября
Враг несет огромные потери
Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 – ранеными.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Кроме того, за минувшие сутки украинские военные сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.
Напомним, что недавно украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли их позицию возле Бахмута.
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