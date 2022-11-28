Силами обороны был поврежден железнодорожный мост вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области. В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты использовали мост для доставки вооружения и военной техники.

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ВСУ поразили мост севернее Мелитополя

Отметим, что село Старобогдановка расположено к северу от оккупированного Мелитополя. Пока это село временно оккупировано российскими военными.

Старобогдановка на карте

Стоит добавить, что ВСУ не впервые наносят удары по логистике российских оккупантов на оккупированном Запорожье. Недавно в результате действий Сил обороны был поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области.

Сообщалось, что это делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов.

Россияне активизировались в Запорожье

После того, как ВСУ успешно деоккупировали правобережье Херсонской области, наши воины могут начать контрнаступление и в других направлениях. Однако официальной информации от Генштаба ВСУ об этом нет.

Российские оккупанты опасаются, что ВСУ будут продолжать наступление на Запорожском направлении. Поэтому оккупанты начали готовиться к обороне. Россияне бросились строить оборонительные сооружения и копать окопы.

Недавно войска агрессора пытались наступать на Гуляйполе и Павлограде. Там был штурм, но продвинуться врагу не удалось. На фронте продолжаются артобстрелы и нашим защитникам удается бить по тылу оккупантов.

Полковник запаса, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что те 6 штурмовых групп, которые собрали оккупанты возле Гуляйполя – это лишь усиленный батальон и они не несут серьезной угрозы.

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