Об этом для 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что вблизи Гуляйполя происходит ротация оккупантов.

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"Они активно перемещают войска, выведенные с правобережья Херсонщины. Их стягивают в направлении Запорожья, а также в Донецкую и Луганскую области. Часть войск из Запорожья также отправили на Восток, а на их место приходят другие", – сказал журналист.

Линия фронта стабильна

По информации корреспондента, на фронте продолжаются артобстрелы, защитникам удается бить по тылу оккупантов. Линия фронта стабильна.

Однако пока есть неофициальная информация, что ВСУ в Запорожской области ведут локальные наступательные действия. Жители области часто слышат артиллерийские канонады, поэтому там что-нибудь происходит,

– отметил журналист.

Он добавил, что за предыдущие сутки на Запорожском направлении удалось уничтожить артиллерийские установки стрелявших в сторону Гуляйполя россиян. оккупанты наносили значительные удары по городу.

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Россияне получают ответ

В Энергодаре россияне стреляли через Каховское водохранилище в сторону Никополя. По информации местного руководителя военной администрации Евгения Евтушенко, враг использовал около 60 снарядов. Есть разрушения, но, к счастью, обошлось без жертв.

"Нужно добавить, что за этот обстрел также россияне получили ответ от нашей артиллерии с правого берега. Знаем, что защитники ловят захватчиков, когда те выезжают из Энергодара, чтобы искать огневые позиции. Когда это не угрожает населению, накрывают врагов", – рассказал корреспондент.

Он добавил, что, по крайней мере, 2 раза украинская артиллерия доставала оккупантов 19 ноября. Пока итоги обстрелов еще неизвестны.

Обратите внимание – что происходит на фронте 19 ноября: смотрите видео

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