Про це для 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що поблизу Гуляйполя відбувається ротація окупантів.

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"Вони активно переміщають війська, які були виведені з правобережжя Херсонщини. Їх стягують у напрямку Запоріжжя, а також в Донецьку та Луганську області. Частину військ із Запоріжжя також відправили на Схід, а на їхнє місце приходять інші", – сказав журналіст.

Лінія фронту стабільна

За інформацією кореспондента, на фронті продовжуються артобстріли, захисникам вдається бити по тилу окупантів. Лінія фронту є стабільною.

Проте наразі маємо неофіційну інформацію, що ЗСУ в Запорізькій області ведуть локальні наступальні дії. Мешканці області часто чують артилерійські канонади, тому там щось відбувається, – зазначив журналіст.

Він додав, що за попередню добу на Запорізькому напрямку вдалося знищити артилерійські установки росіян, які стріляли в бік Гуляйполя. Окупанти завдавали значних ударів по місту.

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Росіяни отримують відповідь

В Енергодарі росіяни стріляли через Каховське водосховище в бік Нікополя. За інформацією місцевого очільника військової адміністрації Євгена Євтушенка, ворог використав приблизно 60 снарядів. Є руйнування, але, на щастя, обійшлось без жертв.

"Треба додати, що за цей обстріл також росіяни отримали відповідь від нашої артилерії з правого берега. Знаємо, що захисники ловлять загарбників, коли ті виїжджають з Енергодара, щоб шукати вогневі позиції. Коли це не загрожує населенню, то накривають ворогів", – розповів кореспондент.

Він додав, що принаймні 2 рази українська артилерія діставала окупантів 19 листопада. Наразі підсумки обстрілів ще невідомі.

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