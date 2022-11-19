Цього разу СБУ викрила очільниць "департамента образования РФ". Вони активно "зомбували" українських дітей російською пропагандою.

Важливо В одному з міст Запорізької області окупанти планують знищити усі українські підручники

"Педагогині" змушувати українських дітей "вихваляти Кремль"

Ці "педагогині" – ексчиновниці освітньої галузі. Вони добровільно зголосилися допомагати росіянам у м. Токмак. Перебуваючи на керівних "посадах", сприяли поширенню окупаційного режиму через місцеві школи.

Так, зрадниці закликали вчителів повертатися на "робочі місця" і викладати навчальну програму за російськими підручниками і прокремлівськими "методичками". У разі незгоди погрожували незаконними переслідуваннями. До того ж колаборантки організовували "збори", аби публічно агітувати за Росію та виправдовувати її злочини. Прибічникам Росії обіцяли лояльність та високі зарплати.

А зрадниці хто?

За даними слідства, зловмисницями є колишня керівниця відділу освіти Токмацької міської ради та її заступниця. На початку повномасштабного вторгнення вони підтримали окупантів та вступили до їх "адміністрації".

СБУ вже повідомила їм підозру за колабораціонізм. Зараз "освітянки" переховуються від правосуддя на захопленій росіянами території півдня нашої держави.



На Запоріжжі "освітянки" погрожували вчителям та змушували дітей вихваляти Кремль

Як окупанти нищать українську освіту на окупованих територіях