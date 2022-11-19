В этот раз СБУ разоблачила глав "департамента образования РФ". Они активно "зомбировали" украинских детей российской пропагандой.
Важно В одном из городов Запорожской области кафиры планируют уничтожить все украинские учебники
"Педагоги" заставляли украинских детей "восхвалять Кремль"
Эти "педагоги" – экс-чиновницы образовательной отрасли. Они добровольно согласились помогать россиянам в г. Токмак. Находясь на руководящих "должностях", способствовали распространению оккупационного режима через местные школы.
Так, предательницы призвали учителей возвращаться на "рабочие места" и преподавать обучающую программу по российским учебникам и прокремлевским "методичкам". В случае несогласия угрожали незаконными преследованиями. К тому же, коллаборантки организовывали "собрание", чтобы публично агитировать за Россию и оправдывать ее преступления. Сторонникам России обещали лояльность и высокие зарплаты.
А предательницы кто?
По данным следствия, злоумышленниками является бывшая руководитель отдела образования Токмакского городского совета и ее заместитель. В начале полномасштабного вторжения они поддержали оккупантов и вступили в их "администрацию".
СБУ уже сообщила им подозрение за коллаборационизм. Сейчас "образовательницы" скрываются от правосудия на захваченной россиянами территории юга нашего государства.
В Запорожской области "образовательницы" угрожали учителям и заставляли детей восхвалять Кремль
Как оккупанты уничтожают украинское образование на оккупированных территориях
- Мэр временно оккупированного Мелитополя в эфире национального телемарафона рассказал, как россияне издеваются над украинскими детьми. В частности, оккупанты вывозят их в Россию.
- По словам Федорова, россияне уже поступали так на других захваченных территориях. В частности, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки и до сих пор не вернули их.
- Мэр оккупированного Мелитополя также рассказал, как учатся дети в школах города. По его словам, ученики приходят в школу, оккупанты их обыскивают. На уроках нельзя выходить на улицу. Родителей в школы не пускают.
- Учителя, ставшие коллаборантами, подчеркнул Федоров, бежали из временно оккупированного Мелитополя. В городе закрыли несколько школ, потому что некому было преподавать.
- В Генштабе сообщили, что в Энергодаре Запорожской области россияне изъяли все учебники по истории Украины. В дальнейшем оккупанты планируют их уничтожить.