У Генштабі повідомили про ще один крок русифікації від окупантів. Так, їм знову заважають українські підручники.
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В Енергодарі окупанти планують знищити українські підручники
У Генштабі повідомили, що у місті Енергодар Запорізької області росіяни вилучили усі підручники з історії України. Надалі окупанти планують їх знищити.
Також самопроголошена влада тимчасово окупованої території Донецької області присвоїла так звані "почесні звання" містам Горлівка та Маріуполь.
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Як окупанти нищать українську освіту на окупованих територіях
- Мер тимчасово окупованого Мелітополя в ефірі національного телемарафону розповів, як росіяни знущаються з українських дітей. Зокрема окупанти вивозять їх у Росію.
- За словами Федорова, росіяни вже чинили так на інших захоплених територіях. Зокрема, вивезли 300 дітей з Енергодара, Кам'янки й досі не повернули їх.
- Мер окупованого Мелітополя також розповів, як вчаться діти у школах міста. За його словами, учні приходять до школи, окупанти їх обшукують. Під час уроків не можна виходити на вулицю. Батьків до шкіл не пускають.
- Учителі, які стали колаборантами, наголосив Федоров, тікали з тимчасово окупованого Мелітополя. У місті закрили кілька шкіл, бо не було кому викладати.
В окупованому Криму немає жодної україномовної школи
- В ОП повідомили, що росіяни знищили в окупованому Криму україномовну систему освіти.
- Росія і далі цинічно ігнорує рішення Міжнародного суду ООН щодо забезпечення доступності освіти українською мовою.
- На території окупованого півострова не залишилося жодної із семи україномовних шкіл. Також ліквідували більшість із близько 400 україномовних класів.