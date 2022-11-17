У Генштабі повідомили про ще один крок русифікації від окупантів. Так, їм знову заважають українські підручники.

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В Енергодарі окупанти планують знищити українські підручники

У Генштабі повідомили, що у місті Енергодар Запорізької області росіяни вилучили усі підручники з історії України. Надалі окупанти планують їх знищити.

Також самопроголошена влада тимчасово окупованої території Донецької області присвоїла так звані "почесні звання" містам Горлівка та Маріуполь.

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Як окупанти нищать українську освіту на окупованих територіях

Мер тимчасово окупованого Мелітополя в ефірі національного телемарафону розповів, як росіяни знущаються з українських дітей. Зокрема окупанти вивозять їх у Росію.

За словами Федорова, росіяни вже чинили так на інших захоплених територіях. Зокрема, вивезли 300 дітей з Енергодара, Кам'янки й досі не повернули їх.

Мер окупованого Мелітополя також розповів, як вчаться діти у школах міста. За його словами, учні приходять до школи, окупанти їх обшукують. Під час уроків не можна виходити на вулицю. Батьків до шкіл не пускають.

Учителі, які стали колаборантами, наголосив Федоров, тікали з тимчасово окупованого Мелітополя. У місті закрили кілька шкіл, бо не було кому викладати.