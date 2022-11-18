Ворожі ракети пошкодили об'єкт промислової інфраструктури міста. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

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Наслідки ворожого обстрілу

На місці удару вже працюють усі відповідні служби. Станом на 23:16 у місті та області оголошений відбій повітряної тривоги.

Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники. Подробиці згодом. Бережіть себе,

– написав Старух.

Вибухи пролунали до сигналу сирени

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи було чутно за секунди до сигналу сирени. Сумарно в місті пролунало близько 6 – 7 вибухів. Ймовірно, окупанти знову атакували за допомогою ракет С-300 з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Також за свідченнями місцевих мешканців, у місті після атаки виникла пожежа. Ймовірно, саме на місті влучання у згаданий головою ОВА об'єкт.