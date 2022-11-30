У Генштабі ЗСУ розповіли, яка ситуація на полі бою на 280 день повномасштабної війни Росії з Україною.

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Куди росіяни спрямували основні зусилля

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах 6 населених пунктів: Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар'їнка на Донеччині.

Крім цього, російські війська завдали 2 ракетних удари по цивільних об'єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов'янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

Важливо! Зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Яка ситуація на різних напрямках:

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів: Манухівка, Ворожба, Проходи, Михайлівське та Майське Сумської області з мінометів та артилерійських систем.

росіяни обстріляли райони населених пунктів: Манухівка, Ворожба, Проходи, Михайлівське та Майське Сумської області з мінометів та артилерійських систем. На Слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Гатище, Амбарне, Петро-Іванівка та Дворічне Харківської області.

ураження з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Гатище, Амбарне, Петро-Іванівка та Дворічне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти обороняються і ведуть обстріли. За добу стріляли по районах населених пунктів: Першотравневе, Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка на Луганщині з танків та артилерії різних типів й завдавали авіаційних ударів поблизу Макіївки.

окупанти обороняються і ведуть обстріли. За добу стріляли по районах населених пунктів: Першотравневе, Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка на Луганщині з танків та артилерії різних типів й завдавали авіаційних ударів поблизу Макіївки. На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Невельске, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районі Авдіївки.

окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Невельске, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районі Авдіївки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано у районах населених пунктів: Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Нескучне і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Загірне, Оріхів, Новоандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Ольгівського та Степового.

окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано у районах населених пунктів: Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Нескучне і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Загірне, Оріхів, Новоандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Ольгівського та Степового. На Херсонському напрямку вогневого ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис. Противник не припиняє обстрілювати з артилерії підрозділи наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон.

вогневого ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис. Противник не припиняє обстрілювати з артилерії підрозділи наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Успіхи ЗСУ за минулу добу

За добу українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога й двічі вдарила по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об'єкт окупантів. Також наші воїни збили 3 БпЛА типу "Орлан-10".

На окупованій Донеччині лікарні забиті пораненими росіянами

Впродовж минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого Донецька доставили понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ.

А в тимчасово окупованій Горлівці одну з цивільних лікарень перепрофілювали на військовий шпиталь, куди повністю обмежили доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал.

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