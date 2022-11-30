У матеріалі 24 каналу зібрали найважливіші події, які сталися на фронті та в тилу, за 30 листопада. Більше – читайте далі.

Увага Нічна ракетна атака Дніпра, свіжі шалені втрати ворога: хронологія 279 дня війни

02:29 Син першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся. Лист, за яким Ігорю Портнову вдалося це зробити, був підробкою.

00:35 У Херсоні стався "приліт". Від вибуху людей повилітало скло у вікнах.

00:32 Постпред України в ООН Сергій Кислиця запропонував Україні повернути Росії її історичну назву "Московія". Він не бачить причин, щоб Верховна Рада та Кабмін так не зробили, бо "Нинішня все одне вкрадена".