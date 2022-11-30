В материале 24 канала собрали важнейшие события, которые произошли на фронте и в тылу, за 30 ноября. Больше – читайте дальше.

Внимание Ночная ракетная атака Днепра, свежие безумные потери врага: хронология 279 дня войны

08:15 За сутки россияне совершили обстрелы из танков и артиллерии разных типов по Новоселовскому, Стельмаховке, Макеевке, Мясожаровке, Площадке, Невскому, Червонопоповке в Луганской области.

08:14 Оккупанты разграбили "Старобельский элеватор" и вывезли тысячи тонн зерна пшеницы и подсолнечника. Все обозначили как "бесхозяйственное имущество" и передали в так называемый "аграрный фонд лнр". Тем временем из-за высоких цен жители оккупированной Луганской области вынуждены искать доступные для себя продукты на рынках соседних городов.

08:13 Пока жители разрушенных оккупантами территорий, которые находятся в оккупации, встречают зиму в подвалах или холодных квартирах без стекла и коммуникаций, оккупанты заявили о "восстановлении" многоэтажек в захваченном еще в 2014 году Хрустальном, где боевых действий не происходило вообще. Деньги выделили на восстановление сразу 76 "поврежденных обстрелами" многоквартирных домов.

07:33 За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 6 населенных пунктов на Донбассе и нанесли удары по районам сосредоточения личного состава, вооружениям, позициям ЗРК и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект. Также были сбиты 3 БпЛА типа "Орлан-10".

07:20 В раг нанес удары по акватории Очаковской общины Николаевской области. Последствия уточняются.

07:31 Ночью в одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты (вероятно С-300) поврежден газораспределительный пункт, возник пожар. Его быстро ликвидировали, но без газа осталось три улицы. Главное, что обошлось без пострадавших.

07:07 Утром россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую общину. Туда прилетели около 30 снарядов. К счастью, никто не пострадал.

02:29 Сын первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова уехал из Украины как волонтер и не вернулся. Письмо, по которому Игорю Портнову удалось это сделать, было подделкой.

00:35 В Херсоне произошел "прилет". От взрыва людей вылетело стекло в окнах.

00:32 Постпред Украины в ООН Сергей Кислица предложил Украине вернуть России ее историческое название "Московия". Он не видит причин, чтобы Верховная Рада и Кабмин так не сделали, потому что "Нынешняя все равно украдена".