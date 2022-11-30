Данные противников опубликовал Центр стратегических коммуникаций и информационной сохранности. В списках есть фотографии врагов и информация о них.

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Кто уничтожает украинскую критическую инфраструктуру

В Центре стратегических коммуникаций рассказали, что в течение атак 10 октября, а также 15 и 23 ноября оккупанты выпустили по Украине почти 250 "Калибров", "Искандеров", Х-101, Х-555 и Х-59. Как следствие: россияне убили по меньшей мере 36 человек, ранили более 170. Среди жертв и раненых есть дети.

Известно также, что:

ракетами класса "воздух – поверхность" (Х-101, Х-555, Х-59) Украину обстреливали пилоты Дальней авиации российских Военно-космических сил;

после таких поступков Москва чувствует безнаказанность, ведь у ВСУ нет ракет, которые могли бы "достать" аэродромы в Саратовской или Калужской областях;

безнаказанность чувствуют и командиры, дающие преступные приказы и члены экипажей, выполняющих их. Однако Центр стратегических коммуникаций уверяет, что ощущение врагов не больше, чем химера и вот почему.

Украинская разведка и OSINT-сообщество работают над идентификацией военных преступников. По имеющейся информации, военнослужащие 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной дивизии воздушно-космических сил России причастны не только к разрушению украинских электросетей. На их совести бомбардировки Мариуполя весной и массовое убийство людей в ТЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня,

– заявили в ЦСКИБ.

Организация опубликовала списки идентифицируемых российских пилотов стратегической авиации и их командования. В частности:

Сергей Кобылаш – командующий дальней авиацией воздушно-космических сил России. По данным нашей разведки, именно он руководил бомбардировкой осажденного Мариуполя. Звание генерал-лейтенанта и пост получил за убийства в Сирии, а звезду героя – за авиаудары по городам в Грузии. Служил еще во время чеченской войны. Благодаря убийствам людей, заработал на квартиру в Москве в элитном ЖК "Смоленская застава";



Кобылаш всю жизнь зарабатывал убийствами / Фото с сайта ЦСКИБ

Сергей Кувалдин – заместитель командующего – начальника штаба дальней авиации воздушно-космических сил России, генерал-майор. Зарегистрирован в Энгельсе, где базируется 22-я бомбардировочная дивизия, заместителем командира которой до 2014 года был. Впоследствии возглавил 326-ю тяжелую бомбардировочную авиационную дивизию, базирующуюся в Амурской области;



Кувалдин причастен к преступлениям России / Фото с сайта ЦСКИБ

Олег Пчела – генерал-майор и командир 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Звание получил в 2020 году;



Пчела мог атаковать Украину / Фото с сайта ЦСКИБ

Олег Тимошин – командир 52-й тяжелого бомбардировочного полка 22-й дивизии, полковник. На должности с 2021 года. Ранее командовал полком дальней авиации в Мурманской области. Еще в июне 2022 года Украина выяснила, что Тимошин мог быть причастен к жестокой атаке россиян по Кременчугу;



Тимошин мог совершать преступления против Украины / Фото с сайта ЦСКИБ

Дмитрий Голенков – начальник штаба эскадрильи, майор. Он также фигурировал в списках вероятных виновных в атаке по Кременчугу;



Голенков может быть причастен к преступлениям / Фото с сайта ЦСКИБ

Артем Евсеев – капитан;



Евсеев мог атаковать Украину / Фото с сайта ЦСКИБ

Денис Григорьев – штурман, майор;



Григорьев также мог атаковать нашу инфраструктуру / Фото с сайта ЦСКИБ

Александр Васин – командир корабля;

– командир корабля; Олег Скитский – командир 121-го тяжелого бомбардировочного полка 22-й дивизии, подполковник. Также зарегистрирован в Энгельсе;



Скитский мог бить по нашей инфраструктуре / Фото с сайта ЦСКИБ

Сергей Волковицкий – командир эскадрильи, подполковник;

– командир эскадрильи, подполковник; Сергей Гуцал – заместитель командира эскадрильи, майор;

– заместитель командира эскадрильи, майор; Игорь Тверитин – командир корабля;

– командир корабля; Сергей Мишин – командир корабля;



Мишин мог обстреливать нашу землю / Фото с сайта ЦСКИБ

Руслан Хамитов – командир корабля;

– командир корабля; П. В. Бурдаков – летчик-инструктор, подполковник;

– летчик-инструктор, подполковник; Д. В Елькин – штурман корабля, майор;

– штурман корабля, майор; В. В. Малинин – штурман-инструктор, подполковник;

– штурман-инструктор, подполковник; Александр Симоненко – командир 184-го тяжелого бомбардировочного полка 22-й дивизии;

– командир 184-го тяжелого бомбардировочного полка 22-й дивизии; Федор Павлюков – командир эксадрильи.

Что известно о расследовании преступлений россиян

Россияне за время полномасштабного нападения на территорию Украины принесли много горя украинцам, атакуя мирные дома, уничтожая с лица земли целые города и села, а также убивая украинцев. Расследовать преступления российских захватчиков Украине помогают, по меньшей мере, Германия, Эстония, США, ООН.

29 ноября страны "Большой семерки" приняли декларацию о военных преступлениях в Украине. Согласно ей, договорились о тесном сотрудничестве ради расследования военных преступлений в Украине и привлечения виновных к ответственности.

Главная цель декларации – привлечь к уголовной ответственности преступников. Это должно происходить в соответствии с верховенством права и надлежащей процедурой. А также, чтобы восстановить справедливость по отношению к пострадавшим и погибшим.

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