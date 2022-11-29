Итогом встречи стало принятие Берлинской декларации. Более того, страны-участницы договорились о тесном сотрудничестве ради расследования военных преступлений в Украине и привлечения виновных к ответственности.

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Какая основная тема встречи

Такое мероприятие состоялось впервые. Главной темой встречи стало расследование преступлений международного права, совершенных в Украине.

Преступная захватническая война Путина против Украины катапультировала нас в новую эру. Мы противодействуем исторической несправедливости единством и решительностью,

– сказал министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

Он отметил, что было договорено координировать деятельность следственных и прокурорских органов. По результатам встречи решено создать центральный национальный контактный пункт для преследования международных преступников в каждом государстве.

Что предполагает сделка

Как говорится в документе, военные преступления и другие зверства России не должны оставаться безнаказанными. Основной приоритет стран G7 – преследование за основные преступления против международного права.

Главная цель соглашения – привлечь к уголовной ответственности преступников, согласно верховенству права и надлежащей процедуре, восстановить справедливость в отношении потерпевших и погибших.

Кто будет заниматься расследованиями

Бушман отметил, что судебное разбирательство преступлений в Украине продлится годами, а может, и десятилетиями. Однако, по его словам, партнеры Украины будут "хорошо подготовлены и будут терпеливы".

Кроме Украины, расследование будет проводить также немецкая федеральная прокуратура, Международный уголовный суд, органы других государств. По словам Бушмана, в Украине задокументировали уже 45 тысяч преступлений, 2 тысячи подозреваемых идентифицированы.

Бушман подчеркнул, что военные преступники не имеют права и не будут чувствовать себя в безопасности, где бы они ни были. Он выразил убеждение, что наконец-то перед судом предстанет и высшее руководство России, а не только исполнители.

Как Евросоюз помогает Украине в войне

У Киева есть четкое видение победы в войне против России, прежде всего победой станет возвращение Украины к международно признанным границам 1991 года. В то же время, свою точку зрения относительно того, что будет означать победа над Россией, имеют и международные партнеры Украины.

Европейские дипломаты не смогли согласовать цифру граничной цены на российскую нефть. Это говорит о том, что ЕС сложно договориться по этому вопросу.

В последнее время Венгрия начала активно поддерживать Украину в войне с Россией. Такое изменение позиции связано с экономическими интересами Будапешта.

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