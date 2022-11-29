Результатом зустрічі стало ухвалення Берлінської декларації. Ба більше, країни-учасниці домовились про тісну співпрацю заради розслідування воєнних злочинів в Україні та притягнення винних до відповідальності.

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Яка основна тема зустрічі

Такий захід відбувся вперше. Головною темою зустрічі стало розслідування злочинів міжнародного права, скоєних в Україні.

Злочинна загарбницька війна Путіна проти України катапультувала нас у нову еру. Ми протидіємо історичній несправедливості єдністю та рішучістю,

– сказав міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

Він зазначив, що було домовлено координувати діяльність слідчих і прокурорських органів. Також за результатами зустрічі вирішено створити центральний національний контактний пункт для переслідування міжнародних злочинців у кожній державі.

Що передбачає угода

Як йдеться у документі, воєнні злочини та інші звірства Росії не повинні залишатися безкарними. Основний пріоритет країн G7 – переслідування за основні злочини проти міжнародного права.

Головна мета угоди – притягнути до кримінальної відповідальності злочинців, відповідно до верховенства права та належної процедури, відновити справедливість щодо потерпілих і загиблих.

Хто займатиметься розслідуваннями

Бушман зазначив, що судовий розгляд злочинів в Україні триватиме роками, а може, й десятиліттями. Проте, за його словами, партнери України будуть "добре підготовлені і будуть терплячі".

Окрім України, розслідування проводитиме також німецька федеральна прокуратура, Міжнародний кримінальний суд, органи в інших державах. Наразі, за словами Бушмана, в Україні задокументували вже 45 тисяч злочинів, 2 тисяч підозрюваних ідентифіковані.

Бушман підкреслив, що воєнні злочинці не мають права і не будуть почуватися у безпеці, де б вони не були. Він висловив переконання, що врешті перед судом постане й вище керівництво Росії, а не лише виконавці.

Як Євросоюз допомагає Україні у війні

Київ має чітке бачення перемоги у війні проти Росії, насамперед перемогою стане повернення України до міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Водночас свою точку зору щодо того, що означатиме перемога над Росією, мають і міжнародні партнери України.

Європейські дипломати не змогли узгодити цифру граничної ціни на російську нафту. Це свідчить про те, що ЄС складно домовитися з цього питання.

Останнім часом Угорщина почала активніше підтримувати Україну у війні з Росією. Така зміна позиції пов'язана з економічними інтересами Будапешта.

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