Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. За його словами, спрогнозувати, якою буде цінова стеля на російську нафту, наразі дуже складно.

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Адже на ситуацію впливають сили, які лобіюють інтереси Кремля у Європейському Союзі.

Це питання дуже потужного російського лобі в Європі, яке все ще існує. Дехто постійно сидів на фінансових потоках від російської нафти і хоче зберегти подібний трафік,

– зазначив політолог.

Дискусія в ЄС з приводу цінової стелі на нафту може тривати довго

За словами Семенюка, Європа не має єдності у питаннях граничної ціни на нафту. Політолог вважає, що дискусія з цього приводу триватиме ще довго.

"Втім, рішення все-таки буде, тому що фактор використання Росією ракет по українській інфраструктурі підштовхує до ситуації, коли для Європи погоджуватися на умови Росії дуже репутаційно ризиковано", – наголосив Семенюк.

Він додав, що питання лише у тому, хто першим піде на поступки.

Тарас Семенюк Політолог Якщо Європа зробить крок назустріч Росії і збереже ціну, яка вигідна Москві, то Росія й далі отримуватиме надприбутки, які конвертуватиме у виробництво нових ракет. Це означає, що ці ракети й надалі влучатимуть по українській інфраструктурі і житлових будинках.

На що розраховує Кремль

Тим часом у Москві заявили, що не будуть продавати нафту країнам, які підтримають рішення про граничну ціну. Семенюк вважає, що від Росії можна очікувати чого завгодно.

"За інформацією, яку ми маємо, росіяни доклалися до підриву "Північних потоків". Це були альтернативні потоки, які давали газ Європі. Це означає, що Москва може діяти радикально, аби викликати паніку у тих країнах, які від цього найбільше постраждають", – сказав політолог.

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Москва розраховує на те, що опозиція у країнах ЄС почне підіймати свій голос і апелювати до того, чому війна в Україні має впливати на життя громадян окремих країн. Таким чином виникне тиск на уряди, що може змусити їх піти на певні поступки.

Головна мета Кремля – аби у країнах, які недоотримують нафту, створити штучний хаос всередині політикуму. Тоді опозиційні проросійські партії зможуть впливати на ситуацію та розхитувати уряди всередині,

– пояснив Семенюк.

Він додав, що саме так сталося в Італії, де російський фактор похитнув уряд Маріо Драґі, який був змушений піти у відставку. За словами політолога, це стара методика, яку росіяни використовують, аби похитнути європейську єдність заради власних цілей.

"Росіяни самі собі стріляють в ногу"

Семенюк припустив, що Росія справді може зупинити перекачування нафти до країн, які підтримають рішення про граничну ціну. Однак на додачу росіяни самі собі створюють проблеми.

Зараз знищується українська енергетична інфраструктура, тобто по факту нафтопровід не зможе перекачувати нафту. Адже потрібні певні потужності та електроенергія для того, щоб насосні станції качали нафту по цьому нафтопроводу. Тому росіяни самі собі стріляють в ногу,

– зазначив політолог.

Він наголосив, що Україна як транзитна держава виконує свої контрактні зобов'язання перед європейськими партнерами. Водночас Росія, знищуючи енергетичну інфраструктуру в Україні, сама створює прецедент, коли не зможе подавати нафту до Європи через власні ж дії.

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