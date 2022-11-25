Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він також зазначив, що тому зараз ЄС та США кажуть: "Добре, ми нічого не можемо зробити із тим, що ви ризикуєте та купуєте російську нафту, але ви можете купити її лише за таку ціну, яку ми вам назвемо і не більше".

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Фурса пояснює, як можна запровадити ці умови – є страхові компанії, історично склалося, що багато таких компаній – з Великої Британії.

Будь-який танкер має бути застрахованим, тому наші західні партнери кажуть – можна страхувати ваші танкери, але тільки якщо у вашому контракті ціна буде нижчою, ніж стеля,

– додає банкір.

Чи виправдана ціна стелі у 60-70 доларів за барель

За словами Фурси, одного боку, зараз ціна 60-70 доларів за барель нафти може виглядати гомеопатією. Все тому, що така ціна не надто відрізняється від тієї, за якою Росія вже зараз продає свою нафту.

"Чому є розмови про таку ціну – європейські країни бояться, що Росія зупинить постачання нафти на світовий ринок в принципі, якщо стеля буде низькою і це може відобразитися на вартості нафти", – зазначає Сергій Фурса.

Сергій Фурса пояснив, як визначають стелю ціни на російську нафту: дивіться відео

Нікому це не підходить, бо всі хочуть, аби Росія й надалі постачала нафту, але отримувала менше грошей. Як цього досягти – рецепту немає, плюс ще невизначеність з Росії.

Наприклад, вчора Путін сказав, якщо країни доєднаються до стелі, то Росія припинить постачання у ці країни. Якщо Індія купує російську нафту, але ціну регулюють страховики у Британії, то чи доєднається Індія до визначення стелі – невідомо.

Головні фактори впливу на ринку нафти