Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он также отметил, что поэтому сейчас ЕС и США говорят: "Хорошо, мы ничего не можем поделать с тем, что вы рискуете и покупаете российскую нефть, но вы можете купить ее только по такой цене, которую мы вам назовем и не больше".
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Фурса объясняет, как можно ввести эти условия – есть страховые компании, исторически сложилось, что многие из таких компаний – из Великобритании.
Любой танкер должен быть застрахован, поэтому наши западные партнеры говорят – можно страховать ваши танкеры, но только если в вашем контракте цена будет ниже потолка,
– добавляет банкир.
Оправдана ли цена потолка в 60-70 долларов за баррель
По словам Фурсы, с одной стороны, сейчас цена 60-70 долларов за баррель нефти может выглядеть гомеопатией. Все потому, что такая цена не слишком отличается от той, по которой Россия уже сейчас продает свою нефть.
"Почему есть разговоры о такой цене – европейские страны боятся, что Россия остановит поставки нефти на мировой рынок в принципе, если потолок будет низким и это может отразиться на стоимости нефти", – отмечает Сергей Фурса.
Сергей Фурса объяснил, как определяют потолок цены на российскую нефть: смотрите видео
Никому это не подходит, потому что все хотят, чтобы Россия и дальше поставляла нефть, но получала меньше денег. Как этого добиться – рецепта нет, плюс еще неопределенность из России.
К примеру, вчера Путин сказал, если страны присоединятся к потолку, то Россия прекратит поставки в эти страны. Если Индия покупает российскую нефть, но цену регулируют страховщики в Британии, присоединится ли Индия к определению потолка – неизвестно.
Главные факторы влияния на рынке нефти
- При торговых ценах на нефть Brent снизились, тогда как стоимость контрактов на американское сырье оставалась стабильной, колеблясь на уровне минимума за два месяца.
- Одной из причин такой динамики на рынке, поскольку возникли сомнения в сокращении предложения нефти на рынке из-за установления ценового потолка на российскую нефть.
- Ведь тот лимит, который обсуждают в G7, может быть выше текущей цены на рынке, пишет Reuters.