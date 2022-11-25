Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он также отметил, что поэтому сейчас ЕС и США говорят: "Хорошо, мы ничего не можем поделать с тем, что вы рискуете и покупаете российскую нефть, но вы можете купить ее только по такой цене, которую мы вам назовем и не больше".

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Фурса объясняет, как можно ввести эти условия – есть страховые компании, исторически сложилось, что многие из таких компаний – из Великобритании.

Любой танкер должен быть застрахован, поэтому наши западные партнеры говорят – можно страховать ваши танкеры, но только если в вашем контракте цена будет ниже потолка,

– добавляет банкир.

Оправдана ли цена потолка в 60-70 долларов за баррель

По словам Фурсы, с одной стороны, сейчас цена 60-70 долларов за баррель нефти может выглядеть гомеопатией. Все потому, что такая цена не слишком отличается от той, по которой Россия уже сейчас продает свою нефть.

"Почему есть разговоры о такой цене – европейские страны боятся, что Россия остановит поставки нефти на мировой рынок в принципе, если потолок будет низким и это может отразиться на стоимости нефти", – отмечает Сергей Фурса.

Сергей Фурса объяснил, как определяют потолок цены на российскую нефть: смотрите видео

Никому это не подходит, потому что все хотят, чтобы Россия и дальше поставляла нефть, но получала меньше денег. Как этого добиться – рецепта нет, плюс еще неопределенность из России.

К примеру, вчера Путин сказал, если страны присоединятся к потолку, то Россия прекратит поставки в эти страны. Если Индия покупает российскую нефть, но цену регулируют страховщики в Британии, присоединится ли Индия к определению потолка – неизвестно.

Главные факторы влияния на рынке нефти