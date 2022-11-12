Про це свідчать дані моніторингово-аналітичної компанії SpaceKnow. Незадовго до вибухів на Північних потоках виявили 2 судна з вимкненими транспондерами.

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Довжина суден – від 95 до 130 метрів. За даними фахівців, в акваторії, прилеглій до місця вибухів, нарахували 25 суден. Водночас у 23 з них були включені транспондери.

Це дозволило відстежити:

маршрут;

пункт відправлення;

пункт призначення.

Тим часом даних про 2 "кораблі-привиди" немає.

Що Україна казала про вибухи на "Північних потоках"

В Офісі Президента заявили, що вибухи – теракт, який Росія спланувала завчасно. Країна-окупантка хотіла, аби у ЄС почалася паніка напередодні зими. Кремль хотів дестабілізувати ситуацію у Європі. Про це заявив Михайло Подоляк.

Масштабний "витік газу" з Північного потоку-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою,

– написав Подоляк.

Окрім того, про теракт заявили у Міненергетики. Водночас російська провокація не вдалася.

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