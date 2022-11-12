Про це свідчать дані моніторингово-аналітичної компанії SpaceKnow. Незадовго до вибухів на Північних потоках виявили 2 судна з вимкненими транспондерами.
Зауважте Тепер ще й Данія не пустила судна "Газпрому" на місце вибуху на "Північному потоці"
Довжина суден – від 95 до 130 метрів. За даними фахівців, в акваторії, прилеглій до місця вибухів, нарахували 25 суден. Водночас у 23 з них були включені транспондери.
Це дозволило відстежити:
- маршрут;
- пункт відправлення;
- пункт призначення.
Тим часом даних про 2 "кораблі-привиди" немає.
Що Україна казала про вибухи на "Північних потоках"
В Офісі Президента заявили, що вибухи – теракт, який Росія спланувала завчасно. Країна-окупантка хотіла, аби у ЄС почалася паніка напередодні зими. Кремль хотів дестабілізувати ситуацію у Європі. Про це заявив Михайло Подоляк.
Масштабний "витік газу" з Північного потоку-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою,
– написав Подоляк.
Окрім того, про теракт заявили у Міненергетики. Водночас російська провокація не вдалася.
Зауважте – хто підірвав "Північні потоки": дивіться відео