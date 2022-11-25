Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, російський шантаж вдався би, якби позиція європейських країн щодо підтримки України змінилася. Але реакція була зовсім іншою. Європа не лише продемонструвала єдність, але й наростила допомогу для України.

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Як наголошує Фурса, ціни на газ дійсно підвищилися. Але доходи в російський бюджет у цій сфері впали практично в 10 разів. Утім, судячи з усього, окупанти хочуть і надалі "ставити палки в колеса".

Зараз росіяни розповідають чергову брехню, що Україна нібито краде газ, який йде до Молдови. При цьому в Кишиневі спростовують цю інформацію. Це може бути підготовкою до зупинення транзиту газу через територію України, що спричинить певні труднощі.

Поки газ в трубі є, нам набагато зручніше та ефективніше використовувати газотранспортну систему. Це набагато менше коштує і дозволяє зберігати певні обсяги газу для власного споживання. Плюс це набагато спрощує імпорт,

– зазначив Фурса.

Якщо транзиту не буде, то доведеться всю систему перелаштовувати, щоб вона працювала із заходу на схід, а не навпаки. Це технологічно можливо. Українські газовики вже робили такі експерименти. Але зрозуміло, що це створює додаткові труднощі та технічні ризики.

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