Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. По его словам, спрогнозировать, каким будет ценовой потолок на российскую нефть, пока очень сложно.
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Ведь на ситуацию влияют силы, лоббирующие интересы Кремля в Европейском Союзе.
Это вопрос очень мощного российского лобби в Европе, которое все еще существует. Кое-кто постоянно сидел на финансовых потоках от российской нефти и хочет сохранить подобный трафик,
– отметил политолог.
Дискуссия в ЕС по поводу ценового потолка на нефть может длиться долго
По словам Семенюка, у Европы нет единства в вопросах граничной цены на нефть. Политолог считает, что дискуссия на этот счет продлится еще долго.
"Впрочем, решение все-таки будет, потому что фактор использования Россией ракет по украинской инфраструктуре подталкивает к ситуации, когда для Европы соглашаться на условия России очень репутационно рискованно", – подчеркнул Семенюк.
Он добавил, что вопрос только в том, кто первым пойдет на уступки.
Если Европа сделает шаг навстречу России и сохранит выгодную Москве цену, то Россия будет и дальше получать сверхприбыль, которую будет конвертировать в производство новых ракет. Это означает, что эти ракеты будут и дальше поражать украинскую инфраструктуру и жилые дома.
На что рассчитывает Кремль
Между тем, в Москве заявили, что не будут продавать нефть странам, которые поддержат решение о граничной цене цене. Семенюк считает, что от России можно ожидать чего угодно.
"По информации, которую мы имеем, россияне приложились к подрыву "Северных потоков". Это были альтернативные потоки, которые давали газ Европе. Это значит, что Москва может действовать радикально, чтобы вызвать панику в тех странах, которые от этого больше всего пострадают", – сказал политолог.
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Москва рассчитывает, что оппозиция в странах ЕС начнет поднимать свой голос и апеллировать к тому, почему война в Украине должна влиять на жизнь граждан отдельных стран. Таким образом, возникнет давление на правительства, что может заставить их пойти на определенные уступки.
Главная цель Кремля – чтобы в странах, которые не получают нефть, создать искусственный хаос внутри политикума. Тогда оппозиционные пророссийские партии смогут влиять на ситуацию и расшатывать правительства изнутри,
– объяснил Семенюк.
Он добавил, что именно так произошло в Италии, где российский фактор пошатнул правительство Марио Драги, который был вынужден уйти в отставку. По словам политолога, это старая методика, которую россияне используют для того, чтобы расшатать европейское единство ради собственных целей.
"Россияне сами себе стреляют в ногу"
Семенюк предположил, что Россия действительно может остановить перекачку нефти в страны, которые поддержат решение о граничной цене. Однако вдобавок россияне сами себе создают проблемы.
Сейчас уничтожается украинская энергетическая инфраструктура, то есть по факту нефтепровод не сможет перекачивать нефть. Ведь нужны определенные мощности и электроэнергия для того, чтобы насосные станции качали нефть по этому нефтепроводу. Поэтому россияне сами себе стреляют в ногу,
– отметил политолог.
Он подчеркнул, что Украина как транзитное государство выполняет свои контрактные обязательства перед европейскими партнерами. В то же время Россия, уничтожая энергетическую инфраструктуру в Украине, сама создает прецедент, когда не сможет подавать нефть в Европу из-за собственных же действий.
Тарас Семенюк рассказал об ограничении цен на российскую нефть: смотрите видео
В ЕС обсуждают ценовой потолок на российскую нефть: главное
- Еще 23 ноября в ЕС должны были принять граничную цену на российскую нефть. Однако прийти к совместному решению не удалось, поскольку разные страны имеют разное видение лимита.
- Страны Балтии и Польша заявили, что предложение установить ограничения на уровне 65 долларов за баррель слишком щедро. В то же время страны с крупной судоходной отраслью, в частности Греция и Мальта, не хотят опускать цену ниже 70 долларов.
- Президент Украины Владимир Зеленский призывает установить потолок цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель.
- Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предлагала установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.