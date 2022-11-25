Свое предложение президент озвучил в своем обращении к участникам международного симпозиума "Европейская идея".

Актуально Разносторонняя динамика цен и ценовой потолок для России: происходящее на рынке нефти

60 долларов за баррель – это "поддавки"

По словам Президента, предложения на установку ценового потолка на уровне 60 или 70 долларов за баррель, которые предлагали некоторые страны ЕС, это "поддавки".

Напомним, в четверг Еврокомиссия предложила ограничение в объеме 65 долларов за баррель. С 5 декабря 2022 г. для сырой российской нефти вступят в силу ограничения стран G7 по экспорту. Предоставление морских услуг покупателям, контрактующим нефть агрессора выше установленного ценового потолка, будет запрещено.

В этом году Европа наконец-то осуществляет энергетическое разоружение России. Зависимость континента от российских энергоресурсов стала уменьшаться. А должно полностью исчезнуть. И один из ключевых инструментов – это ограничение российских заработков от экспорта ресурсов, – сказал Президент.

Он выразил благодарность польским и балтийским партнерам Украины за их предложения по ограничению цены на уровне до 30 долларов за баррель. "Сейчас время, чтобы обеспечить и такое достижение Европы", – добавил Зеленский. Президент подчеркнул, что на основе этого и других подобных достижений ни один из потенциальных врагов Европы больше не сможет шантажировать наш континент энергетическим оружием.

Установка потолка цен на нефть