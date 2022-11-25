Об этом 24 каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, немного работает ядерная риторика России, а кроме того, сейчас появились разведданные о возможности применения оккупантами и химического оружия. То есть вариант того, что загнанный в угол Путин все-таки может что-то вытворить, остается и беспокоит мировое сообщество.
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Энергетические вопросы остаются сложными
Рыбачук отметил, что работает и бизнес, ведь время от времени мы слышим, что Россия является крупнейшим поставщиком определенных ценных металлов, и мы видим, что работает бизнес-лобби.
Также работает и непростая ситуация с нефтью. Показательно то, что послы Европейского Союза не смогли договориться о том, какую граничную цену установить на российскую нефть.
Энергетические вопросы сложные, потому что мир не успевает перестраиваться и политики больше реагируют на проблемы, возникающие на бытовом уровне у избирателей. А сейчас это – энергоносители, хотя Европа, особенно Германия, удивительно быстро переориентировалась,
– объяснил Рыбачук.
При чем здесь Китай
Он добавил, что западные политики учитывают аспекты в сфере больших экономических интересов. К примеру, в США сейчас особенно активно анализируют вероятность того, что если Россия останется разгромленной украинцами и ослабленной, то Китай посягнет на ее территории до Урала, и станет чрезвычайно мощным игроком.
"Поэтому некоторые дальнодумы говорят о том, что надо как-то Россию недобить, чтобы она едва дышала, но не была поглощена Китаем", – заметил Рыбачук.
Он считает, что опасность такой политики в том, что неизвестно, где этот уровень – сколько именно нужно сделать, чтобы не перебить и не недобить, ведь в прошлом, если Россия получала возможность, она восстанавливалась и снова становилась опасной.
Впрочем, американская сторона серьезно относится к такой перспективе, ведь именно Китай определен основным врагом США. Украина показала, что Россия совсем не претендует на "врага № 1", а вот Китай и возможное поглощение Китаем России является реальной угрозой, и американцы очень об этом беспокоятся.
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Китай приостановил закупку российской нефти
- В ожидании санкций G7 Китай приостановил закупку нефти из России. Этими ограничениями должны установить ценовой потолок на эту нефть, при котором европейские компании и дальше будут оказывать морские услуги.
- Лимит должен быть введен уже 5 декабря, а те, кто будет его поддерживать, получат доступ к страховым, банковским и транспортным услугам от блока.
- Эти меры направлены на то, чтобы удержать поступления сырой нефти от производителя ОПЕК+, но уменьшить доходы России, которые она тратит на войну против Украины.
- Вместе с тем Россия заявила, что не будет продавать нефть странам, которые введут ограничения. В Москве говорят, что перенаправят поставки на "рыночных партнеров" или же сократят производство.