Об этом 24 каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, немного работает ядерная риторика России, а кроме того, сейчас появились разведданные о возможности применения оккупантами и химического оружия. То есть вариант того, что загнанный в угол Путин все-таки может что-то вытворить, остается и беспокоит мировое сообщество.

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Энергетические вопросы остаются сложными

Рыбачук отметил, что работает и бизнес, ведь время от времени мы слышим, что Россия является крупнейшим поставщиком определенных ценных металлов, и мы видим, что работает бизнес-лобби.

Также работает и непростая ситуация с нефтью. Показательно то, что послы Европейского Союза не смогли договориться о том, какую граничную цену установить на российскую нефть.

Энергетические вопросы сложные, потому что мир не успевает перестраиваться и политики больше реагируют на проблемы, возникающие на бытовом уровне у избирателей. А сейчас это – энергоносители, хотя Европа, особенно Германия, удивительно быстро переориентировалась,

– объяснил Рыбачук.

При чем здесь Китай

Он добавил, что западные политики учитывают аспекты в сфере больших экономических интересов. К примеру, в США сейчас особенно активно анализируют вероятность того, что если Россия останется разгромленной украинцами и ослабленной, то Китай посягнет на ее территории до Урала, и станет чрезвычайно мощным игроком.

"Поэтому некоторые дальнодумы говорят о том, что надо как-то Россию недобить, чтобы она едва дышала, но не была поглощена Китаем", – заметил Рыбачук.

Он считает, что опасность такой политики в том, что неизвестно, где этот уровень – сколько именно нужно сделать, чтобы не перебить и не недобить, ведь в прошлом, если Россия получала возможность, она восстанавливалась и снова становилась опасной.

Впрочем, американская сторона серьезно относится к такой перспективе, ведь именно Китай определен основным врагом США. Украина показала, что Россия совсем не претендует на "врага № 1", а вот Китай и возможное поглощение Китаем России является реальной угрозой, и американцы очень об этом беспокоятся.

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