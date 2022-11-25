В то же время в США не учитывают, что развал России уже может быть в активной фазе. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Эксперт отметил, что в США еще с конца "холодной войны" отражается страх американского политикума перед непредсказуемостью и скачком в неизвестность по поводу возможного развала России.

Настоящий развал происходит уже сейчас. В 1991 году это был не развал империи. Она сохранила свою структуру, в том числе и в Украине. Поэтому был первый и второй Майданы, поскольку доминирование Москвы сохранялось во многих сферах,

– объяснил обозреватель.

По его словам, настоящий развал российской империи происходит сегодня на виду у всего мира.

"Этот развал ярко проявился в Ереване, когда Армения последней восстала против империи. Там была драматическая сцена, когда Пашинян отказался подписать документы, а Путин негодующе бросил ручку", – добавил публицист.

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По его мнению, этот процесс "чуть-чуть пугает американцев", как раньше их пугал распад СССР, поэтому они хотят "управляемую капитуляцию России, чтобы сохранить способность управлять процессом".

"США хотят, чтобы как-то убрали Путина, основная группировка сохранила власть и как-нибудь не началась ни гражданская война, ни смута. Но сейчас на другой чаше весов ежедневно совершаются преступления и уничтожение народа Украины. Я думаю, что для американского обывателя тяжелее ответственность за эти преступления, чем мнимая и вероятная нестабильность в России", – резюмировал Пионтковский.

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