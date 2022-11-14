Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. Он подчеркнул, что при распаде России на первый план могут выйти социальные аспекты.

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Социальный уровень российского населения – катастрофический

Эксперт отметил, что распределение природных ресурсов на территории России неоднородно. Одни регионы – более богатые, другие – более бедные. Социальное обеспечение российского населения – катастрофическое, даже в нынешних условиях. Кроме того, даже российские либералы отмечают беспрецедентный уровень коррупции в их стране.

Если гипотетически представим, что Россия распадается на несколько кусков, то непонятно, за счет чего руководители этих регионов будут обеспечивать социальную стабильность,

– подчеркнул Клочок.

Он продолжил, что любая страна исповедует дотирование более бедных регионов. Так происходит в Украине, когда более бедный регион получает из бюджета дотацию. А у того, который больше зарабатывает, забирают. Это перераспределение и является абсолютно нормальным процессом.

Проблемы в историческом ракурсе и контексте

"Если бы в России была сознательная власть и она поделилась не на 60 республик, а, допустим, на три региона – такое распределение еще возможно. Если на саммите G20 будут обсуждать вариант распада России, эту угрозу они обязательно должны обсудить", – заметил собеседник.

Клочок считает, что если в 1991 году после распада Советского Союза признали суверенитет и территориальную целостность стран, то в этом контексте надо и оставаться.

Предположим вариант присоединения к Украине Кубани, Белгородской и Курской областей. Или Китай и Япония себе что-нибудь возьмут. Конечно, я фантазирую в этом смысле. Но мы получим в таком случае снова те же проблемы в историческом ракурсе и контексте,

– резюмировал Валерий Клочок.

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