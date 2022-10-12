Все запомнят его как человека, похоронившего свою страну. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Путин войдет в историю как человек, уничтоживший Россию. У него будет два имени: террорист и ликвидатор,

– убежден журналист.

Путин – могильщик российского проекта

По мнению Яковенко, Владимир Путин – это человек, который закончит российский проект в мировой истории и цивилизации. По сути он – могильщик. После путинского правления Россия как отдельный исторический проект завершится.

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