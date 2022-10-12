Усі запам'ятають його як людину, яка поховала свою країну. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Путін увійде в історію як людина, яка знищила Росію. У нього буде два імені: терорист № 1 та ліквідатор,

– переконаний журналіст.

Путін – могильник російського проєкту

На переконання Яковенка, Володимир Путін – це людина, яка закінчить російський проєкт у світовій історії та цивілізації. По суті він – могильник. Після путінського правління Росія як окремий історичний проєкт завершиться.

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