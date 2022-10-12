Усі запам'ятають його як людину, яка поховала свою країну. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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Путін увійде в історію як людина, яка знищила Росію. У нього буде два імені: терорист № 1 та ліквідатор,
– переконаний журналіст.
Путін – могильник російського проєкту
На переконання Яковенка, Володимир Путін – це людина, яка закінчить російський проєкт у світовій історії та цивілізації. По суті він – могильник. Після путінського правління Росія як окремий історичний проєкт завершиться.
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Яким є майбутнє Росії: основні припущення
- Російська імперія руйнується – це вже доведений факт. Протягом найближчих років на місці нинішньої російської федерації утворяться кілька незалежних національних держав.
- Мало-помалу світ готується до зникнення Росії з мапи світу. Так, це питання обговорили на Форумі Вільних Народів Росії у Празі. Наша мета – довести західним друзям, що усім заживеться значно легше, коли Росія розпадеться.
- Водночас філософ та публіцист Вахтанг Кебуладзе наголошує: нам рано думати про розпад Росії. Нам потрібно перемогти цього монстра тут і зараз. Вкрай важливо, аби увесь цивілізований світ побачив всю глибину цього зла.
- Росіяни називали Крим "червоною лінією" й говорили, що з такою образою, як знищення кримського мосту не зможуть змиритися. Секретар РНБО Олексій Данілов зауважує, що їм доведеться проковтнути не тільки це, а й багато речей, які їх очікують найближчі 5 – 7 років. За його словами, це термін, коли почнеться розпад Росії.
- На думку військового експерта Петра Черника, розпад Росії може зайняти десятиліття. Зрештою, усе дійсно може посипатися і за один день. Згадаймо, що Радянський Союз вмер за три дні ГКЧП. Однак робити ставку на раптовість – не варто.