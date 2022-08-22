Про це 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що те, що зараз роблять наші хлопці в Криму у жахах не снилося нікому з найближчого оточення путіна.
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На росію чекає розпад
За його словами, росіяни думають, що перебувають під захистом, але це не так. Україна розуміє, у який спосіб нам досягати результатів і вони обов'язково будуть. Уся наша територія буде звільнена від російських окупантів.
росіяни називали Крим "червоною лінією" й говорили, що з такою образою, як знищення кримського мосту не зможуть змиритися. Однак їм доведеться "проковтнути не тільки це, а й багато речей, які їх очікують найближчі 5 – 7 років".
За словами Данілова, це термін, коли почнеться розпад росії.
Ми на власні очі з вами будемо бачити розпад російської федерації,
– наголосив секретар РНБО.
Він додав, що у тому вигляді, як сьогодні існує росія – функціонувати вона більше не буде.
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