У росії заявляють про слабкість свого ППО

Про імітацію масштабних атак з повітря в окупованому Криму 24 каналу розповіли місцеві жителі. Відповідно до багатьох свідчень, росія здійснює запуски якихось боєприпасів з моря, по яких відпрацьовують сили ППО.

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Відтак, надмасштабні "хлопки", про які постійно повідомляють, здебільшого для мобілізації населення та демонстрації роботи ППО.

Причина в тому, що в росії вже заявляють про неспроможність сил ППО збивати "бавовну". росіяни завдяки імітації повітряних атак демонструють, що ППО нібито працює.

Разом з тим, місцеві жителі припускають, що росіяни можуть частково "працювати" по українських безпілотниках. Та через слабкість ППО жителі Криму сумніваються у цьому.

"Бавовна" в Криму: що відомо

У серпні на тимчасово окупованому Кримському півострові почастішали випадки "бавовни". Також в Криму вперше з початку вторгнення росії вила сирена.

Перша "бавовна" сталася 9 серпня в Новофедорівці, де військовий аеродром росіян Саки. Унаслідок "бавовни" було знищено від 8 до 24 російських літаків.

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Вдруге в Криму було неспокійно 16 серпня. Тоді "бавовна" завітала у Джанкойський район, внаслідок чого було пошкоджено залізницю і трансформаторну станцію. Також повідомлялося про вибухи у військовій частині окупантів.

Ввечері 18 серпня повідомлялося про вибухи в Керчі біля кримського мосту. Також близько 4 вибухів пролунало на аеродромі Бельбек.

20 серпня стався вибух біля штабу чорноморського флоту росії у Севастополі. Окрім того, вибухи чули в Євпаторії та Бахчисараї.

Через "бавовну" російські окупанти масово тікають з Криму. Вибухи в Криму лунали й 22 серпня. Зокрема, знову повідомлялося про вибухи в Севастополі.

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