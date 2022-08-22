Як пишуть севастопольські ЗМІ, майже у всіх районах міста було чутно вибухи, передає 24 канал. Цікаво, що якраз сьогодні окупаційна влада Севастополя терміново почала перевірку бомбосховищ після серії вибухів.
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Севастопольці у соцмережах повідомляють, що найгучніше було чути звуки "бавовни" на Фіоленті. Там задрижали вікна і спрацювала сигналізація біля машин. Перші повідомлення про вибухи у Севастополі 22 серпня почали з'являтися орієнтовно о 18:00.
Згодом з'явилася інформація, що вибух був один, але його чули у різних районах міста. Зауважимо, що офіційної інформації про це наразі немає.
Яка обстановка з "бавовною" у Севастополі
- Вранці у неділю 21 серпня мешканці Севастополя знову чули вибух. А ввечері лунали вибухи з боку аеродрому "Бельбек".
- До речі, невдовзі в місті навіть почала гудіти сирена повітряної тривоги. А завершився день уже "хлопками" в районі мису Херсонес. Там окупанти теж заявили, що працювала ППО на військовій частині біля Козачої бухти.
- Тривожні новини почались у кінці липня – тоді безпілотник атакував штаб російського флоту, в місті скасували святкові заходи до дня ВМФ окупантів.
Які бувають типи "бавовни"
У тимчасово окупованому Криму дедалі частіше почали лунати вибухи. Загалом можна виділити два типи "бавовни", яка останніми днями трапляється на півострові. Детальніше про них розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Він зазначив, що нині вже можна розрізняти 2 типи "бавовни", що відбувається саме на території тимчасово окупованого Криму. Це:
- велика,
- маленька "бавовни".
Велика – це ті вибухи, які відбуваються на великих об'єктах таких, як аеродром. Наприклад, це Новофедорівка, Джанкой. Тобто, коли гучно, багато полум'я й задимлення,
– сказав військовий експерт.
За його словами, маленька "бавовна" – другий тип, не менш цікавий, хоча хтось може вважати його менш ефектним.
"Це велика кількість дронів та БПЛА, які на сьогодні ми спостерігаємо у повітряному просторі тимчасово окупованого Криму", – пояснив Коваленко.
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