Как пишут севастопольские СМИ, почти во всех районах города слышны взрывы, передает 24 канал. Интересно, что как раз сегодня оккупационные власти Севастополя срочно начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов.

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Севастопольцы в соцсетях сообщают, что громче всего было слышно звуки "хлопка" на Фиоленте. Там задрожали окна и сработала сигнализация у машин. Первые сообщения о взрывах в Севастополе 22 августа начали появляться ориентировочно в 18:00.

Впоследствии появилась информация, что взрыв был один, но его слышали в разных районах города. Заметим, что официальной информации об этом пока нет.

Какая обстановка с "хлопком" в Севастополе

Какие бывают типы "хлопка"

Во временно оккупированном Крыму все чаще стали раздаваться взрывы. В целом можно выделить два типа "хлопка", который в последние дни встречается на полуострове. Детальнее о них рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что сейчас уже можно различать 2 типа "хлопка", который происходит именно на территории временно оккупированного Крыма. Это:

большой,

маленький "хлопок".

Большой – это те взрывы, которые происходят на больших объектах, таких как аэродром. К примеру, это Новофедоровка, Джанкой. То есть, когда громко, много пламени и задымления,

– сказал военный эксперт.

По его словам, маленький "хлопок" – второй тип, не менее интересный, хотя кто-то может считать его менее эффектным.

"Это большое количество дронов и БПЛА, которые сегодня мы наблюдаем в воздушном пространстве временно оккупированного Крыма", – пояснил Коваленко.

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