Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он заметил, что так или иначе за одним типом "хлопка" приходит другой.

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Какие типы "хлопка" наблюдаются в Крыму

Коваленко отметил, что сейчас уже можно различать два типа "хлопка", который происходит именно на территории временно оккупированного Крыма. Это большой и маленький "хлопок".

Большой – это те взрывы, которые происходят на больших объектах, таких как аэродром. К примеру, это Новофедоровка, Джанкой. То есть, когда громко, много пламени и задымления,

– сказал военный эксперт.

По его словам, маленький "хлопок" – второй тип, не менее интересный, хотя кто-то может считать его менее эффектным.

Это большое количество дронов и БПЛА, которые сегодня мы наблюдаем в воздушном пространстве временно оккупированного Крыма,

– объяснил Коваленко.

Он заметил, что не совсем понятно, откуда они там берутся. Ведь чтобы попасть из Херсонской или Николаевской областей, дронам нужно зайти в воздушное пространство, где есть ПВО российских оккупантов. То есть выходит, что она не работает. Или есть вероятность, что это с территории самого Крыма осуществляется такие действия.

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Какую информацию предоставляют дроны о ПВО россии

Коваленко рассказал, что за счет такого использования дронов и БПЛА обнаруживаются не только позиции ПВО российских оккупантов. Но еще можно собирать информацию о ее возможностях.

Например, время реагирования на то, что появляется неузнаваемый объект в воздухе. Время реагирования самого ЗРК или ЗРГК. Какое максимально эффективное расстояние использования против того или иного объекта этого ЗРГК или ЗРК,

– отметил он.

Поэтому, подчеркнул военно-политический обозреватель, эти дроны действительно предоставляют очень большое количество информации о возможности российской ПВО во временно оккупированном Крыму. К тому же после маленького "хлопка" так или иначе приходит и очень большой.

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