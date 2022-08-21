Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он заметил, что так или иначе за одним типом "хлопка" приходит другой.
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Какие типы "хлопка" наблюдаются в Крыму
Коваленко отметил, что сейчас уже можно различать два типа "хлопка", который происходит именно на территории временно оккупированного Крыма. Это большой и маленький "хлопок".
Большой – это те взрывы, которые происходят на больших объектах, таких как аэродром. К примеру, это Новофедоровка, Джанкой. То есть, когда громко, много пламени и задымления,
– сказал военный эксперт.
По его словам, маленький "хлопок" – второй тип, не менее интересный, хотя кто-то может считать его менее эффектным.
Это большое количество дронов и БПЛА, которые сегодня мы наблюдаем в воздушном пространстве временно оккупированного Крыма,
– объяснил Коваленко.
Он заметил, что не совсем понятно, откуда они там берутся. Ведь чтобы попасть из Херсонской или Николаевской областей, дронам нужно зайти в воздушное пространство, где есть ПВО российских оккупантов. То есть выходит, что она не работает. Или есть вероятность, что это с территории самого Крыма осуществляется такие действия.
Коваленко рассказал о двух типах крымского "хлопка": смотрите видео
Какую информацию предоставляют дроны о ПВО россии
Коваленко рассказал, что за счет такого использования дронов и БПЛА обнаруживаются не только позиции ПВО российских оккупантов. Но еще можно собирать информацию о ее возможностях.
Например, время реагирования на то, что появляется неузнаваемый объект в воздухе. Время реагирования самого ЗРК или ЗРГК. Какое максимально эффективное расстояние использования против того или иного объекта этого ЗРГК или ЗРК,
– отметил он.
Поэтому, подчеркнул военно-политический обозреватель, эти дроны действительно предоставляют очень большое количество информации о возможности российской ПВО во временно оккупированном Крыму. К тому же после маленького "хлопка" так или иначе приходит и очень большой.
Сезон "хлопка" в Крыму: что известно
- Первые взрывы в Крыму прогремели 9 августа. В частности, на авиабазе Саки под Новофедоровкой. Правда, россияне рассказывали о "нарушении правил пожарной безопасности".
- 16 августа "хлопок" был в Джанкойском районе. Там повредило железную дорогу и трансформаторную станцию. В тот же день раздавались взрывы в воинской части оккупантов.
- 18 августа мощные взрывы произошли в Керчи рядом с крымским мостом. Оккупанты заявили, что сработало ПВО.
- Несколько позже раздались взрывы на аэродроме в Бельбеке. В Севастопольском районе даже звучали сирены.
- В течение 19 – 20 августа на полуострове раздался ряд взрывов. В частности, они произошли около Евпатории, Севастополя, Керчи, Черноморска.
- Утро 21 августа снова порадовало "хлопком" в оккупированном Крыму. Взрыв раздался в оккупированном Севастополе. Дыма или работы противовоздушной обороны местные не заметили.
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