Об этом 24 каналу сообщил российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, даже самый упрямый российский патриот начинает подозревать, что выиграть у всего мира невозможно.

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Галлямов отметил, что взрывы, которые были во временно оккупированном Крыму, бьют в общем-то по общественным настроениям в российской федерации. Среди россиян, в частности, распространяется паника.

Наступает понимание, что мы ввязались в войну, которую не в состоянии выиграть,

– объяснил российский политолог.

По его словам, большой ошибкой является мнение о том, что россияне обычно сплачивались вокруг путина в ситуации наличия внешнего врага. На самом деле они сплачиваются не против врага, а вокруг власти в момент победы над этим противником.

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"Выиграть у всего мира невозможно"

Галлямов заявил, что россиян также пугает, что их страна оказалась в полной внешнеполитической изоляции. Это еще одно доказательство того, что все обстоит плохо.

Даже самый упрямый российский патриот в глубине души догадывается, что, как бы он ни верил в величие россии и ничтожество всех остальных, но выиграть у всего мира невозможно,

– сказал он.

Ведь, заметил политолог, никто никогда этого раньше не делал. Поэтому кремль усиленно пытается показать, что россия не в изоляции, совершая визиты в дружественные страны Африки.

Важно! Разразившиеся в августе взрывы в Крыму полностью разрушили картинку российских захватчиков, пытавшихся презентовать оккупированный полуостров как безопасный курорт. По словам российского правозащитника и оппозиционного политика Марка Фейгина, оккупационные власти в Крыму, а также российские военные чувствуют себя в опасности. Запаниковали и рядовые россияне.

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