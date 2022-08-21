Про це 24 каналу повідомив російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, навіть найупертіший російський патріот починає підозрювати, що виграти в усього світу неможливо.
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Як "бавовна" в Криму впливає на росіян
Галлямов зазначив, що вибухи, які були в тимчасово окупованому Криму, б'ють загалом по суспільним настроям у російській федерації. Серед росіян, зокрема, поширюється паніка.
Настає розуміння, що ми вв'язалися у війну, яку неспроможні виграти,
– пояснив російський політолог.
За його словами, великою помилкою є думка про те, що росіяни зазвичай гуртувалися довкола путіна у ситуації наявності зовнішнього ворога. Насправді вони гуртуються не проти ворога, а довкола влади у момент перемоги над цим противником.
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"Виграти в усього світу неможливо"
Галлямов заявив, що росіян також лякає те, що їхня країна опинилася в цілковитій зовнішньополітичній ізоляції. Це ще один доказ того, що все йде погано.
Навіть найупертіший російський патріот у глибині душі здогадується, що, як би він не вірив у велич росії і нікчемність усіх інших, але виграти в усього світу неможливо,
– сказав він.
Адже, зауважив політолог, ніхто ніколи цього раніше не робив. Тому кремль посилено намагається показати, що росія не в ізоляції, здійснюючи візити до дружніх країн Африки.
Сезон "бавовни" в Криму: що відомо
- Перші вибухи у Криму пролунали 9 серпня. Зокрема, на авіабазі Саки під Новофедорівкою. Щоправда, росіяни розповідали про "порушення правил пожежної безпеки".
- 16 серпня "бавовна" була у Джанкойському районі. Там пошкодило залізницю і трансформаторну станцію. Того ж дня лунали вибухи у військовій частині окупантів.
- 18 серпня потужні вибухи стались у Керчі поруч з кримським мостом. Окупанти заявили, що спрацювала ППО.
- Дещо пізніше пролунали вибухи на аеродромі у Бельбеку. У Севастопольському районі навіть лунали сирени.
- Впродовж 19 – 20 серпня на півострові пролунала низка вибухів. Зокрема, вони сталися біля Євпаторії, Севастополя, Керчі, Чорноморська.
- Ранок 21 серпня знову потішив "бавовною" в окупованому Криму. Вибух пролунав в окупованому Севастополі. Диму чи роботи протиповітряної оборони місцеві не помітили.
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