Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, вечером 20 августа российские оккупанты обнаружили несколько дронов, которые пролетали через Керченский пролив.

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После этого было слышно 4 очень мощных взрыва вблизи аэродрома Бельбек под Севастополем. Чубаров напомнил, что беспилотник также атаковал штаб черноморского флота россии.

Вероятные причины взрывов в Крыму

Как отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа, рано говорить о настоящей причине взрывов. Однако уже сейчас существует три версии того, как беспилотники появились в небе над Крымом.

1 версия – конспирологическая . Мол, россияне сами наносят удары по собственным объектам, чтобы мобилизовать свое общество. Однако, по мнению Чубарова, эта версия имеет множество несоответствий.

. Мол, россияне сами наносят удары по собственным объектам, чтобы мобилизовать свое общество. Однако, по мнению Чубарова, эта версия имеет множество несоответствий. Согласно 2 версии, "хлопок" в Крыму может быть делом рук украинских Сил специальных операций . Чубаров отметил, что в этом случае возникает вопрос, могли ли ВСУ отправить беспилотники на такое расстояние. Он предположил, что украинцы могут пока не знать о всей мощной технике, которая сейчас находится в украинской армии.

. Чубаров отметил, что в этом случае возникает вопрос, могли ли ВСУ отправить беспилотники на такое расстояние. Он предположил, что украинцы могут пока не знать о всей мощной технике, которая сейчас находится в украинской армии. 3 версия – работа партизанского движения. Как рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, существуют предположения, что дроны могут запускать с гор или с какого-нибудь плато крымские партизаны.

Чубаров подчеркнул, что какой бы ни была причина взрывов, сейчас происходит тотальное тестирование российской ПВО.

Это очень хорошо для нас. Мы не должны останавливаться только на тестировании,

– отметил он.

Настроения россиян после взрывов

Начиная с 9 августа, когда раздался взрыв на авиабазе возле Новофедоровки, среди россиян растет безумная паника.

Эти настроения не стихают. С каждой новой атакой незаконно находящиеся в Крыму люди убеждаются, что нужно покидать полуостров. Среди них – и те, кто поселился в Крыму, и те, кто приехал на отдых,

– подчеркнул Чубаров.

По его мнению, россияне и дальше будут пытаться бежать с оккупированного полуострова.

Чубаров назвал 3 версии взрывов в оккупированном Крыму: смотрите видео

Взрывы в Крыму: последние новости

Утро 21 августа снова порадовало "хлопком" в оккупированном Крыму. Взрыв раздался в оккупированном Севастополе. Дыма или работы противовоздушной обороны местные не заметили.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина вернется.

Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, началась операция по освобождению временно оккупированного полуострова.

Обратите внимание – россиянам придется перебросить часть сил на Крым: смотрите видео