Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що так чи інакше за одним типом "бавовни" приходить інша.
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Які типи "бавовни" спостерігаються в Криму
Коваленко зазначив, що нині вже можна розрізняти два типи "бавовни", що відбувається саме на території тимчасово окупованого Криму. Це велика та маленька "бавовни".
Велика – це ті вибухи, які відбуваються на великих об'єктах таких, як аеродром. Наприклад, це Новофедорівка, Джанкой. Тобто, коли гучно, багато полум'я й задимлення,
– сказав військовий експерт.
За його словами, маленька "бавовна" – другий тип, не менш цікавий, хоча хтось може вважати його менш ефектним.
Це велика кількість дронів та БПЛА, які на сьогодні ми спостерігаємо у повітряному просторі тимчасово окупованого Криму,
– пояснив Коваленко.
Він зауважив, що не зовсім зрозуміло, звідки вони там беруться. Адже, щоб потрапити з Херсонської чи Миколаївської областей, дронам треба зайти в повітряний простір, де є ППО російських окупантів. Тобто, виходить, що вона не працює. Або ж є ймовірність, що це з території самого Криму здійснюється такі дії.
Коваленко розповів про два типи кримської "бавовни": дивіться відео
Яку інформацію надають дрони щодо ППО росії
Коваленко розповів, що за рахунок такого використання дронів та БПЛА виявляються не лише позиції ППО російських окупантів. Але ще й можна збирати інформацію щодо її можливостей.
Наприклад, час реагування на те, що з'являється якийсь невпізнаний об'єкт у повітрі. Час реагування самого ЗРК або ЗРГК. Яка максимально ефективна відстань використання проти того чи іншого об'єкта цього ЗРГК або ЗРК,
– зазначив він.
Тому, наголосив військово-політичний оглядач, ці дрони дійсно надають дуже велику кількість інформації щодо можливості російської ППО у тимчасово окупованому Криму. До того ж після маленької "бавовни" так чи інакше приходить і дуже велика.
Сезон "бавовни" у Криму: що відомо
- Перші вибухи у Криму пролунали 9 серпня. Зокрема, на авіабазі Саки під Новофедорівкою. Щоправда, росіяни розповідали про "порушення правил пожежної безпеки".
- 16 серпня "бавовна" була у Джанкойському районі. Там пошкодило залізницю і трансформаторну станцію. Того ж дня лунали вибухи у військовій частині окупантів.
- 18 серпня потужні вибухи стались у Керчі поруч з кримським мостом. Окупанти заявили, що спрацювала ППО.
- Дещо пізніше пролунали вибухи на аеродромі у Бельбеку. У Севастопольському районі навіть лунали сирени.
- Впродовж 19 – 20 серпня на півострові пролунала низка вибухів. Зокрема, вони сталися біля Євпаторії, Севастополя, Керчі, Чорноморська.
- Ранок 21 серпня знову потішив "бавовною" в окупованому Криму. Вибух пролунав в окупованому Севастополі. Диму чи роботи протиповітряної оборони місцеві не помітили.
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