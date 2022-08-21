Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що так чи інакше за одним типом "бавовни" приходить інша.

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Які типи "бавовни" спостерігаються в Криму

Коваленко зазначив, що нині вже можна розрізняти два типи "бавовни", що відбувається саме на території тимчасово окупованого Криму. Це велика та маленька "бавовни".

Велика – це ті вибухи, які відбуваються на великих об'єктах таких, як аеродром. Наприклад, це Новофедорівка, Джанкой. Тобто, коли гучно, багато полум'я й задимлення,

– сказав військовий експерт.

За його словами, маленька "бавовна" – другий тип, не менш цікавий, хоча хтось може вважати його менш ефектним.

Це велика кількість дронів та БПЛА, які на сьогодні ми спостерігаємо у повітряному просторі тимчасово окупованого Криму,

– пояснив Коваленко.

Він зауважив, що не зовсім зрозуміло, звідки вони там беруться. Адже, щоб потрапити з Херсонської чи Миколаївської областей, дронам треба зайти в повітряний простір, де є ППО російських окупантів. Тобто, виходить, що вона не працює. Або ж є ймовірність, що це з території самого Криму здійснюється такі дії.

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Яку інформацію надають дрони щодо ППО росії

Коваленко розповів, що за рахунок такого використання дронів та БПЛА виявляються не лише позиції ППО російських окупантів. Але ще й можна збирати інформацію щодо її можливостей.

Наприклад, час реагування на те, що з'являється якийсь невпізнаний об'єкт у повітрі. Час реагування самого ЗРК або ЗРГК. Яка максимально ефективна відстань використання проти того чи іншого об'єкта цього ЗРГК або ЗРК,

– зазначив він.

Тому, наголосив військово-політичний оглядач, ці дрони дійсно надають дуже велику кількість інформації щодо можливості російської ППО у тимчасово окупованому Криму. До того ж після маленької "бавовни" так чи інакше приходить і дуже велика.

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