Організатором виступив латвійський Інститут регіонів росії. Представники інституту схильні вважати, що саме зараз найбільш вдалий час, щоб почати активно діяти та змінювати ситуацію. В Інституті переконані, що вільні народи росії мають цілковите право на власні національні держави і право володіти та розпоряджатися тими природніми ресурсами та іншими вигодами, які характерні для їхніх республік.

Читайте також Китай буде забирати Росію цілими містами, – політолог

Про мету ФВНР першого дня форуму ексклюзивно відеозв’язком з Праги сайту 24 каналу розповів народний депутат України від фракції "Слуга Народу" Олег Дунда.

"Ми повинні донести до світу крайню необхідність зникнення росії, як держави"

Коментуючи порядок денний першого дискусійного дня празького форуму, політик підкреслив важливість формування у колективній свідомості заходу установки про те, що росія неминуче повинна зникнути з лиця землі.

Нардеп говорить, що вислухати аргументи ініціаторів форуму та спікерів, які будуть виступати перед аудиторією, приїхали представники багатьох держав. Як от політичні та громадські діячі й представники експертних кіл.

Виступ Клімкіна / Фото надане організаторами

Найбільше увага українських спостерігачів за подіями в рамках форуму буде прикута до таких людей, як: Павло Клімкін, Таміла Ташева, Євген Магда (Україна), Войцех Покора, Маріуш Піліс (Польща), Андріус Алманіс (Литва), Едвард Лукас (Велика Британія), Пол Массаро (США)

Серед них і потенційні урядовці, котрі можуть стати політичними елітами новоутворених національних держав на руїнах росії,

– зауважує Дунда.

Такі незалежні держави просто повинні утворитися за результатами зникнення московії, адже, як говорить пан Олег, розпад її є неминучим. На думку депутата, країна-окупант повинна зникнути протягом дуже навіть нетривалого часу.

Одним із ключових завдань заходу, що зараз триває у Чехії, на думку представника України, є підготовка західного світу до того, що одного дня у майбутньому російська держава припинить своє шкідливе існування.

Після того, як наш північний сусід зникне, заходу потрібно буде проявити свою готовність діяти. В тому числі й у контексті нейтралізації потенційної небезпеки, що її джерелом стануть нічийні на момент завершення дезінтеграції російської держави, ядерні боєголовки, переконаний спікер.

Крім того, в рамках заходу планується напрацювання стратегії поведінки з новопосталими національними державами, вважає він / Фото надане нардепом

Дунда висловив впевненість, що наші друзі на заході мають сформувати для себе чітке розуміння того, як саме підтримувати республіки, що виникнуть в результаті дезінтеграції новітньої російської імперії.

Таке розуміння потрібне задля унеможливлення будь-яких зворотних процесів, як це вже сталося за три десятиліття після краху країни рад,

– наголосив український депутат.

Другим завданням є підготовка міцного фундаменту, що дозволить розпочати відцентрові процеси на російських землях

Усім зацікавленим сторонам конче необхідно докласти усіх зусиль, щоби запобігти початку братовбивчої війни, якою буде супроводжуватися розвал росії в разі, якщо усі просто пасивно спостерігатимуть за всім, що відбуватиметься, - привертає увагу український парламентар.

За найгіршого сценарію, одним із багатьох дуже імовірних наслідків краху росії стане швидке розповсюдження різноманітної зброї багатьма країнами світу,

– підкреслює політик.

До всього постане ще й питання міжетнічних конфліктів, які також нестимуть велику небезпеку.

І останнім компонентом другого ключового завдання є підготовка вже згаданих майбутніх еліт, котрим буде доручено керувати новими національними державними утвореннями.

На думку Дунди, представників цього майбутнього правлячого класу треба вже зараз привчати до відповідної роботи на користь головної мети. І роботу цю вони повинні починати на теренах цілісної поки ще росії.

Національні легіони будуть одним із інструментів, які дадуть можливість прискорити розпад

Олег Дунда вірить в те, що іноземні військові, котрі воюють сьогодні в складі ЗСУ можуть допомогти рф розпастися швидше. В першу чергу це можуть зробити батальйони чеченців, котрі нині допомагають українцям боронитися від російської великої навали.

Читайте також Якщо путін забере Україну, знайдеться новий "ворог": чому іноземні добровольці приїхали на війну

Однак, він сумнівається у ефективності легіону "Свобода Росії" в цьому контексті. Свої сумніви парламентар аргументує тим, що всі росіяни так чи інакше є імперцями.

Ті з них, які сьогодні на нашому боці на полі бою, просто воюють з путінським режимом, у якого сподіваються перехопити владу після поразки кремля,

– міркує український представник.

Наш депутат глибоко переконаний в тому, що хто б не стояв на чолі ворожої нам держави, він становитиме рівно таку ж саму загрозу у майбутньому, яку зараз являє собою путін.

Роль України у процесі розпаду росії, згідно з міркуваннями українського чиновника, повинна полягати лише в тому, щоб створювати всі необхідні умови для підготовки воєнізованих формувань та агітаторів-просвітників на своїй території задля подальшої успішної підривної діяльності тих вже на території російській.