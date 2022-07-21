Кожен з них вбачає загрозу росії для усього світу, а дехто навіть вважає, що вже розпочалася третя світова війна. Журналісти сайту 24 каналу поспілкувалися з іноземцями, які стали на захист України від сусіда-агресора.

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"У нас боліло серце за Україну"

"Маркус" приїхав в Україну з Естонії, щоб допомагати українським захисникам опанувати закордонне озброєння. У нього за плечима – десять років військового досвіду та багато місій у різних куточках світу. Чоловік наголосив, що робить це через поклик серця.

Про те, що росія нападе на Україну, дізнався від друзів ще 22 лютого. Всі почали готуватися та думати, що буде далі. 24 лютого в Естонії святкували День незалежності, але у військових, за словами "Маркуса", у цей день боліло серце за Україну.

Ми святкували його з максимально кислими обличчями. У той день всі кричали "Слава Україні". Ми всі хотіли якось допомогти,

– пригадав він.

"На офіцерському рівні мене всі підтримують"

"Маркус" пішов до свого офіцера і сказав, що хоче поїхати в Україну. Однак, його попередили про загрозу ув'язнення за покидання бойового посту.

На жаль, ми не можемо брати участь офіційно як НАТО у бойових діях. Тому я намагався допомагати всім, чим тільки можна. Збирав гуманітарну допомогу, волонтерів, які хотіли їхати, допомагав приймати біженців. Я займався всім, чим можна, та заспокоював себе, що я щось роблю. Бо мені здавалося, що я, як військовий, – боягуз, який сидить вдома і нічого не робить. І мене це з'їдало,

– зазначив чоловік.

Перший раз в Україну він поїхав у березні, щоб завезти машину, каски, медикаменти, їжу. Він розповів, що віддавав все людям, яким це дійсно було потрібно та переконувався, що все йде на фронт. Так він приїжджав тричі – віддавав автівки та їхав назад до Естонії автобусом.

Останній раз, повернувшись додому, чоловік зрозумів, що більше так не може. Підійшовши до командира вдруге, сказав: "Робіть зі мною, що хочете, але я маю їхати допомагати". В Україну приїхав як цивільна людина та доброволець.

Весь світ підтримує Україну і я відчуваю, що у свій вільний час я також маю помогти,

– додав він.

"Маркус" / Фото з особистого архіву чоловіка

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Я не знаю, що буде, коли я приїду додому. Але на офіцерському рівні мене всі підтримують. На більш високому – також, але у нас маленька країна і не можна розкидатися кадрами. Адже загрози реальні, і якщо всі роз'їдуться добровольцями, то хто буде захищати дім? Я їх розумію. Тому, я намагаюся балансувати, щоб не підставляти свою країну, але при цьому допомагати тут, наскільки дозволяє ситуація,

– сказав захисник.

За його словами, багато бійців з Естонії звільнилися та приїхали в Україну. Тільки офіційно йдеться про близько 500 естонців.

Чоловік розповів, що у своїй країні пішов в армію, коли йому виповнилося 18 років. А головною мотивацією, щоб приїхати в Україну, стала "незрозуміла політика росії щодо того, що людей, які спокійно живуть, від чогось потрібно "звільняти" та нав'язувати щось. При тому, що "звільняти" треба їх ракетами".

"Маркус" розповів, що зараз в Україну надходить велика кількість озброєння, яке не всім відоме та не всім зрозуміле. Однак, офіційно йому не можна когось тренувати. Тому це називається "місією підтримки".

Тобто, я можу підказати дещо. До мене можна прислухатися, а можна і ні. З законної точки зору я нічого не порушую і допомагаю. Я розповідаю про озброєння, проводжу заходи для цивільних з медицини. Даю базові знання, щоб люди не залишилися у плачевній ситуації, якщо прилетить ракета чи щось відбудеться. Їздив по військових частинах до своїх друзів і допомагав їм в межах того, що можу,

– сказав він.

"Місія підтримки" / Фото з особистого архіву "Маркуса"

"Росія розпадеться сама собою"

На думку чоловіка, основна проблема росіян зараз – це відсутність нормального вектора розвитку. А люди вдаються до насильства через те, що у них немає правильного життєвого орієнтира.

"Насильство – не від великого розуму, і кудись треба дівати негативну енергію. Їм (росіянам – 24 канал) придумали ворога, обмалювали його. І їхні амбіції в житті не виростуть настільки, щоб вони зупинилися. Тобто, їм завжди буде мало. Якщо вони заберуть Україну, їх життя кращим не стане, і знайдеться новий ворог – Польща, країни Балтії, Молдова, Румунія", – додав він.

Іноземні добровольці впевнені, що путін не зупиниться на Україні / Фото Getty Images

Вони придумають інших ворогів та будуть рухатися далі, а життя все одно у них не буде ставати кращим. І в якийсь момент росія розпадеться сама собою. Зараз ми можемо допомогти, щоб це було більш-менш нешкідливо для інших країн,

– резюмував "Маркус".

"Ця війна – це про більший спектр речей та цінностей"

"Конор" приїхав в Україну з Ірландії. За його словами, у перші місяці війни в його державі всі новини були лише про це. Але останнім часом ця тема все більш згасає. Так, до людей доходить інформація про масштабні події, вибухи та звірства, але вони не бачать всієї картинки, бо всі малі речі "проходять повз вуха".

"Маркус" та "Конор" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Він зазначив, що немає конкретної речі, яка б мотивувала його приїхати в Україну. Однак, "краще прийняти складне рішення, ніж дивитися на це по телевізору".

Я не маю військового досвіду. Я був звичайною цивільною людиною. Можливо, кілька разів стріляв у тирі та відвідав кілька курсів. Буквально за тиждень я ухвалив рішення та виїхав. Я подумав, що в складі маленької групи я можу принести більше користі, ніж у складі великої організації як от "Інтернаціональний легіон",

– сказав він.

"Конор" розповів, що військовій справі навчається в Україні від своїх друзів, які мають різні бекграунди та провели багато років у різних структурах армій світу.

"Я не вважаю, що це війна лише за Україну" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Я розумію, куди я приїхав. Я розумію, що ціна може бути високою, що я можу втратити своє життя. Я не вважаю, що це війна лише за Україну. Ця війна – це про більший спектр речей та цінностей. У моєму розумінні, якщо я помру тут, то це не лише за Україну, але й за Європу в цілому. І я готовий до цього,

– додав чоловік.

"Конор" наголосив, що захищає свободу людей на можливість пересуватися, щоб вони жили у своєму суспільстві, демократії. Щоб вони могли робити, що хочуть, їхати, куди хочуть.

І я бачу в цьому основну цінність – саме у свободі. Я не думаю, що росія почне третю світову війну, бо я вважаю, що вона вже триває. У моєму розумінні, перша фаза в Україні – це і є початок третьої світової війни, яка в подальшому розростається на інші країни. Я думаю, що росіяни в результаті впадуть у відчай з війною, яку вони не можуть виграти. І саме це приведе їх до нападу на якусь країну НАТО і вже розростеться у велику війну,

– сказав він.

"Конор" додав, що весь світ бачить, як НАТО допомагає Україні, але в Альянсі побоюються, що на стіл впадуть великі карти, побоюються застосування ядерної зброї.

На думку чоловіка, НАТО намагається балансувати між тим, щоб допомагати народу України та захищати себе, але "при цьому НАТО не готове до того, щоб створити ситуацію, коли росія буде відчувати себе, мовби її загнали у куток. Тому що звір, якого заганяють у куток, починає робити якісь необґрунтовані вчинки".

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