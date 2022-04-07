Таку думку висловив політолог Микола Давидюк в ефірі 24 каналу.

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За словами політолога, раніше Радянський Союз забрав територію Китаю. "Територія СРСР була до річки, потім вони "надавили" на Китай та забрали після річки 30 – 40 сіл", – розповів він.

Давидюк впевнений, що Китай поверне свої території, які вкрала Росія.

Китай забиратиме свою територію на Росії цілими містами,

– впевнений політолог.

Експерт додає, що американський політолог Джордж Фрідман у 2010 році написав чудову книгу "Наступні 100 років", де описав, що буде війна між Україною і Росією. “Але в кінці Росія розпадеться", – цитує слова автора Давидюк.

До слова, китайські державні нафтопереробні підприємства продовжують виконувати чинні контракти з Росією, проте нових уникають, незважаючи на великі знижки від РФ. Ці компанії, мовляв, не хочуть, щоб їх розглядали як підтримку Москви.