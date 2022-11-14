Соответствующий проект постановления об Обращении парламента к государствам Группы Двадцати был обнародован 14 ноября. Детальнее об этом рассказывает 24 канал.
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Украина просит, чтобы Россию выгнали из G20
Украинские чиновники подчеркнули, что полномасштабная война, которую начала Россия, стала не только явным нарушением международного права, но и самым серьезным вызовом международному миру и безопасности со времен Второй мировой войны.
Оккупанты цинично продолжают терроризировать мир ядерным оружием. Также захватчики пытаются создать в Украине настоящую гуманитарную катастрофу. В частности, доказательством тому являются массированные террористические атаки России на критическую гражданскую инфраструктуру нашего государства.
В ВРУ подчеркнули, что целенаправленное уничтожение войском Путина населения Украины имеет все признаки геноцида. Оккупанты не преследуют никаких военных целей и преследуют исключительно террористическую цель.
Верховная Рада Украины обращается к государствам Группы Двадцати по поводу исключения Российской Федерации из состава этой Группы, как не подпадающей под один из названных критериев,
– отметили в пояснительной записке к постановлению.
Проект Постановления Верховной Рады Украины об обращении к G20 / Скриншот 24 канала
Заметим, что за это постановление еще не проголосовали. В преддверии ее анонсировал Президент Украины.
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Саммит "Большой двадцатки": последние новости
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на политическом уровне саммит G20 – очень важное событие для Украины. Глава государства выступит на саммите 15 ноября. Украина готовит всю необходимую информацию, которую хочет донести международным лидерам.
- Премьер Великобритании Риши Сунак обещал быть жестким к России на саммите Группы Двадцати. В частности, чиновник отметил, что режим Путина привлекут к ответственности.
- США и ЕС будут бойкотировать Кремль на саммите G20. Кроме того, в США заявили, что Россию нужно изолировать. Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что Лавров столкнется на саммите с критикой и пренебрежением из-за войны России против Украины.
- В Москве сообщили, что российский диктатор не поедет на саммит. Вместо него отправили министра иностранных дел Лаврова.
- Кстати, 14 ноября международные СМИ сообщили, что по прибытии на саммит G20 Сергей Лавров попал в больницу. В России все отрицают.
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