Украина готовится к неделе саммита "Группы двадцати". Во время своего обращения 13 ноября президент отметил, что на политическом фронте это очень важное для Украины событие, пишет 24 канал.

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Когда будет выступление Зеленского на саммите G20

Владимир Зеленский рассказал, что на неделе саммита Украина ответит на все важные вопросы, которые беспокоят украинцев и международных партнеров. Сейчас украинская сторона готовит всю необходимую информацию, которую хочет донести международным лидерам.

Выступление президента Владимира Зеленского на саммите "Большой двадцатки" состоится во вторник, 15 ноября.

Верховная Рада Украины готовит обращение с призывом к международным партнерам об исключении России из G20,

– сказал президент.

Последние новости вокруг саммита G20

Владимир Зеленский ранее заявлял, что если Путин приедет на G20, его там не будет. Впоследствии в Москве сообщили, что Владимир Путин все же не поедет. Туда отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова. Но не исключено, что он подключится с помощью видеосвязи.

США и ЕС планируют бойкотировать Кремль на саммите G20. В США вообще убеждены, что Россию нужно изолировать.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что оккупанты могут снова массированно атаковать наше государство во время саммита "Большой Двадцатки".

Верховная Рада Украины готовит обращение с призывом к международным партнерам об исключении России из G20.

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