Україна готується до тижня саміту "Групи двадцяти". Під час свого звернення 13 листопада президент зауважив, що на політичному фронті це дуже важлива для України подія, пише 24 канал.

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Коли буде виступ Зеленського на саміті G20

Володимир Зеленський розповів, що під час тижня саміту Україна відповість на всі важливі питання, які турбують українців та міжнародних партнерів. Зараз українська сторона готує всю потрібну інформацію, яку хоче донести міжнародним лідерами.

Виступ президента Володимира Зеленського на саміті "Великої двадцятки" відбудеться у вівторок, 15 листопада.

Верховна Рада України готує звернення з закликом до міжнародних партнерів про виключення Росії з G20,

– сказав президент.

Останні новини навколо саміту G20

Володимир Зеленський раніше заявляв, що якщо Путін приїде на G20, то його там не буде. Згодом у Москві повідомили, що Владімір Путін все ж не поїде. Туди відправлять міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова. Але не виключено, що він доєднається за допомогою відеозв'язку.

США та ЄС планують бойкотувати Кремль на саміті G20. У США взагалі переконані, що Росію треба ізолювати.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що окупанти можуть знову масовано атакувати нашу державу під час саміту "Великої Двадцятки".

Верховна Рада України готує звернення з закликом до міжнародних партнерів про виключення Росії з G20.

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