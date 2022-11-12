Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, почему же россияне уже несколько дней не наносили массированную атаку по Украине.

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Россия накапливает свой ракетный потенциал

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, сейчас Россия накапливает свой ракетный потенциал. Он отмечает, что в запасе врага есть определенное количество ракет, однако они не могут все их использовать сразу.

Захватчики ждут, когда их предприятия произведут определенное количество ракет. Речь идет об "Искандерах" и "Калибрах".

Игнат подчеркнул, что Россия очень долго накапливала весь ракетный потенциал. Однако с 24 февраля она почти исчерпала свой запас. Именно поэтому россияне не могут постоянно наносить такие атаки, как вот 10 октября.

Также Игнат рассказал, когда Россия может нанести следующий массовый удар по Украине. По его словам, это может произойти во время саммита G20, который состоится 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии.

Напомним. ВСУ предупреждали, что отсутствие корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" в открытом море не означает, что угрозы пуска по территории Украины нет, враг очень коварен.

Полностью восстановить ракетный потенциал невозможно

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что оккупанты взяли паузу, чтобы собрать следующий залп ракет для ударов по мирным украинским городам. Так что ракеты у них еще есть, но согласно тенденциям – их количество не растет.

Мусиенко подчеркнул, чтобы восстановить потенциал даже, например, около 300 самолетов, которые Россия потеряла в Украине, нужны годы. Кроме того, это при условии, что есть стабильное финансирование, люди, технологии и запчасти. У страны-агрессора же нешуточные проблемы с этим.

Важно. Из-за повреждений оккупантами энергосистемы украинцы уже больше месяца живут с постоянными отключениями света. Где не будет света 12 ноября – читайте по ссылке.

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