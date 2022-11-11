От веерных отключений света страдают все области Украины, однако в субботу, 12 ноября, перепадет конкретно жителям Центра и Севера нашего государства.
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Регионы, в которых будут применяться ограничения
В Укрэнерго отмечают, что плановые отключения будут с 00:00 до 24:00 в следующих областях:
- Киевской (в том числе в Киеве – 24 канал);
- Черниговской;
- Черкасской;
- Житомирской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Полтавской.
Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло. Не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления,
– написали в Укрэнерго.