От веерных отключений света страдают все области Украины, однако в субботу, 12 ноября, перепадет конкретно жителям Центра и Севера нашего государства.

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Регионы, в которых будут применяться ограничения

В Укрэнерго отмечают, что плановые отключения будут с 00:00 до 24:00 в следующих областях:

Киевской (в том числе в Киеве – 24 канал);

Черниговской;

Черкасской;

Житомирской;

Сумской;

Харьковской;

Полтавской.

Обратите внимание! В других областях Украины отключения не планируется на 12 ноября, однако ситуация может измениться. Причиной могут послужить аварии и обстрелы энергосистемы Украины.

Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло. Не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления,

– написали в Укрэнерго.