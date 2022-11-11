Від віялових відключень світла страждають усі області України, однак у суботу, 12 листопада, перепаде конкретно жителям Центру та Півночі нашої держави.

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Регіони, у яких застосовуватимуть обмеження

В Укренерго зазначають, що планові відключення будуть з 00:00 до 24:00 у таких областях:

  • Київській (зокрема у місті Києві – 24 канал);
  • Чернігівській;
  • Черкаській;
  • Житомирській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Полтавській.

Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання,
– написали в Укренерго.