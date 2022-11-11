Від віялових відключень світла страждають усі області України, однак у суботу, 12 листопада, перепаде конкретно жителям Центру та Півночі нашої держави.
Читайте також На Київщині, Чернігівщині та Черкащині будуть аварійні відключення світла
Регіони, у яких застосовуватимуть обмеження
В Укренерго зазначають, що планові відключення будуть з 00:00 до 24:00 у таких областях:
- Київській (зокрема у місті Києві – 24 канал);
- Чернігівській;
- Черкаській;
- Житомирській;
- Сумській;
- Харківській;
- Полтавській.
Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання,
– написали в Укренерго.