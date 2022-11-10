Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав економити електроенергію. У такий спосіб українці зможуть ще швидше повернутися до нормального життя.
Важливо Чи загрожує Україні блекаут після ударів ворога
Наскільки можливий блекаут в Україні
Коваленко вважає, що повний блекаут в Україні можливий, але передумов для цього наразі немає.
Бачу в коментарях та в особистих багато питань про блекаут. Що думаю стосовно цього? Він можливий. Але досягти повного блекауту в Україні скаженому сусіду буде непросто,
– заявив гендиректор.
За його словами, для повного блекауту потрібно буде розбомбити або всю генерацію, або всю інфраструктуру мереж - а це сотні енергетичних об'єктів по всій країні. Але з нашими ЗСУ та ППО це майже неможливо.
"На мій погляд, для блекауту зараз нема передумов, а ось зі стабілізаційними відключеннями нам ще доведеться жити. Тому дивимось за обстрілами", – зазначив Коваленко.
США хочуть допомогти Україні впоратись з блекаутами
США обговорюють з союзниками і партнерами можливості забезпечення України спецтехнікою в умовах продовження завдання Росією ударів по критичній інфраструктурі. Як повідомив речник Міноборони США Патрік Райдер, наразі обговорюється підтримка в умовах блекаутів, які охопили значну частину країни.
Так, розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів тощо.
Відключення світла по Україні
- Очільник української розвідки Кирило Буданов розповів, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей.
- Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку.
- Наразі у Києві вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також обладнали пункти обігріву. Водночас очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.
- Олександр Харченко вважає, що блекаут Україні не загрожує. За його словами, в англійській системі подій – це повне виключення енергосистеми. Тоді вона стає некерованою – вона відключається, є багато техногенних аварій.
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