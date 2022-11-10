Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав економити електроенергію. У такий спосіб українці зможуть ще швидше повернутися до нормального життя.

Важливо Чи загрожує Україні блекаут після ударів ворога

Наскільки можливий блекаут в Україні

Коваленко вважає, що повний блекаут в Україні можливий, але передумов для цього наразі немає.

Бачу в коментарях та в особистих багато питань про блекаут. Що думаю стосовно цього? Він можливий. Але досягти повного блекауту в Україні скаженому сусіду буде непросто,

– заявив гендиректор.

За його словами, для повного блекауту потрібно буде розбомбити або всю генерацію, або всю інфраструктуру мереж - а це сотні енергетичних об'єктів по всій країні. Але з нашими ЗСУ та ППО це майже неможливо.

"На мій погляд, для блекауту зараз нема передумов, а ось зі стабілізаційними відключеннями нам ще доведеться жити. Тому дивимось за обстрілами", – зазначив Коваленко.

США хочуть допомогти Україні впоратись з блекаутами

США обговорюють з союзниками і партнерами можливості забезпечення України спецтехнікою в умовах продовження завдання Росією ударів по критичній інфраструктурі. Як повідомив речник Міноборони США Патрік Райдер, наразі обговорюється підтримка в умовах блекаутів, які охопили значну частину країни.

Так, розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів тощо.

Відключення світла по Україні

Очільник української розвідки Кирило Буданов розповів, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку.

Наразі у Києві вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також обладнали пункти обігріву. Водночас очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.

Олександр Харченко вважає, що блекаут Україні не загрожує. За його словами, в англійській системі подій – це повне виключення енергосистеми. Тоді вона стає некерованою – вона відключається, є багато техногенних аварій.

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