Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами Укренерго, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Про це інформує 24 канал.

​Важливо Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

На Київщині, Чернігівщині та Черкащині – аварійні відключення світла

11 листопада на Київщині застосовуються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, що складені раніше, наразі не діють.

На Черкащині ніч була із затяжною тривогою. Для регіону минулось лише аварійними відключеннями електроенергії.

Очільник ОВА Ігор Табурець повідомив, що натепер ситуація з енергопостачанням поступово вирівнюється. Енергетики працюють над тим, щоб вийти в режим тільки погодинних відключень електроенергії.

Окрім цього, через дефіцит потужності в енергомережі на Чернігівщині додатково обмежать споживання електроенергії. У зв'язку з цим, планові відключення не збігатимуться з графіком і можуть тривати понад чотири години.

У "Чернігівобленерго" пояснили, що така ситуація склалася через те, що вночі російські війська обстрілами серйозно пошкодили важливий об’єкт Укренерго.

Через великий дефіцит потужності в енергомережі "Чернігівобленерго" ще вночі були отримані додаткові вказівки щодо обмеження споживання електроенергії. Вперше за весь період нам довелося відхилитися від графіка можливих відключень, доведеного до споживачів. Зараз ми робимо все можливе, щоб оптимізувати свою роботу і подати електроенергію у ваші домівки, однак вимушені попередити, що сьогодні відключення не збігатимуться з графіком і можуть тривати понад чотири години,

– йдеться у повідомленні.

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Українців закликають максимально економити

В Укренерго знову закликали українців допомогти. Ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові й допомогти їм може кожен, в кого зараз є світло.

Проте електроенергію необхідно використовувати заощадливо, адже лише так можна втримати баланс в енергосистемі й не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.

Не вмикайте електроємні прилади одночасно, користуйтесь ними лише за потреби та максимально мінімізуйте споживання електрики з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.



Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, раніше у компанії Yasno пояснили, чи дійсно є загроза повного припинення подачі електроенергії.

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