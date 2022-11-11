Энергетики ДТЭК вместе со специалистами Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Об этом сообщает 24 канал.
В Украине 11 ноября началось отключение электроэнергии. В трех регионах запланированы аварийные отключения света.
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Об этом сообщает 24 канал.