Відповідний проєкт постанови про Звернення парламенту до держав Групи Двадцяти оприлюднили 14 листопада. Детальніше про це розповідає 24 канал.
Цікаво Зеленський розповів деталі про участь у саміті "Великої двадцятки"
Україна просить, аби Росію вигнали з G20
Українські посадовці наголосили, що розпочата Росією повномасштабна війна стала не лише явним порушенням
міжнародного права, а й найсерйознішим викликом міжнародному миру та безпеці з часів Другої світової війни.
Окупанти цинічно продовжують тероризувати світ ядерною зброєю. Також загарбники намагаються створити в Україні справжню гуманітарну катастрофу. Зокрема, доказом цього є масовані терористичні атаки Росії на критичну цивільну інфраструктуру нашої держави.
У ВРУ підкреслили, що цілеспрямоване знищення військом Путіна населення України має всі ознаки геноциду. Окупанти не переслідують жодних військових цілей і мають виключно терористичну мету.
Верховна Рада України звертається до держав Групи Двадцяти щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї Групи, як такої, що не підпадає під жодний із названих критеріїв,
– зазначили у пояснювальній записці до Постанови.
Проєкт Постанови Верховної Ради України про звернення до G20 / Скриншот 24 каналу
Зауважимо, що наразі за цю постанову ще не проголосували. Напередодні її анонсував Президент Україні.
До речі "Притягнемо режим Путіна до відповідальності": Cунак обіцяє бути жорстким до Росії на саміті G20
Саміт "Великої двадцятки": останні новини
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що на політичному рівні саміт G20 – дуже важлива подія для України. Глава держави виступить на саміті 15 листопада. Наразі Україна готує всю необхідну інформацію, яку хоче донести міжнародним лідерам.
- Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак обіцяв бути жорстким до Росії на саміті Групи Двадцяти. Зокрема, високопосадовець зазначив, що режим Путіна притягнуть до відповідальності.
- США та ЄС будуть бойкотувати Кремль на саміті G20. Окрім того, у США заявили, що Росію треба ізолювати. Представник Держдепу Нед Прайс зазначив, що Лавров зіткнеться на саміті з критикою та зневагою через війну Росії проти України.
- В Москві повідомили, що російський диктатор не поїде на саміт. Замість нього відправили міністра закордонних справ Лаврова.
- До речі, 14 листопада міжнародні ЗМІ повідомили, що після прибуття на саміт G20 Сєргєй Лавров потрапив до лікарні. У Росії все заперечують.
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