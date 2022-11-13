Новий прем'єр Великої Британії Ріші Сунка планує розкритикувати Путіна на саміті G20. Детальніше про це розповідає 24 канал.

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Деталі гучної заяви Ріші Сунака перед самітом G20

Ріші Сунак виступив перед від'їздом на саміт до Індонезії. Високопосадовець зазначив, що війна Путіна спричинила спустошення в усьому світі — знищила життя людей і занурила міжнародну економіку в хаос. Також Сунак наголосив, що цей саміт G20 не буде звичайним.

Ми притягнемо режим Путіна до відповідальності та викриємо його повну зневагу до того типу міжнародного співробітництва й поваги до суверенітету, які представляють форуми, як G20,

– підкреслив прем'єр Великої Британії.

Зверніть увагу! Верховна Рада України готує звернення з закликом до міжнародних партнерів про виключення Росії з G20. про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Що треба знати про саміт G20: останні новини

Напередодні в Москві повідомили, що Владімір Путін все ж не поїде на саміт "Великої Двадцятки". Туди відправлять міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова. Можливо, Путін доєднається за допомогою відеозв'язку. Цікаво, що ще місяць тому російський диктатор планував брати безпосередню участь у саміті.

До речі, США та ЄС будуть бойкотувати Кремль на саміті G20. У США взагалі заявили, що Росію треба ізолювати. Представник Держдепу Нед Прайс зазначив, що Лавров зіткнеться на саміті з критикою та зневагою через війну Росії проти України.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що окупанти можуть знову масовано атакувати нашу державу саме під час саміту "Великої Двадцятки".

Зауважимо, Україна отримала запрошення на саміт. Однак, поки невідомо чи поїде туди президент України Володимир Зеленський. На початку листопада глава держави зауважив, що не слідкує за участю інших політиків у зустріч "Великої двадцятки".

Однак, Зеленський наголосив, що якщо Путін братиме участь у саміті, України там не буде.

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